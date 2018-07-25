賭股撐市，港股四連升收漲２５８點報２８９２０，成交近８６４億



《經濟通通訊社２５日專訊》美股隔晚（２４日）道指漲１９７點或０﹒７９％，高收

２５２４１點。納指見７９２８點歷史高位，收市輕微倒跌，報７８４０點。標指升０﹒４８％

，收報２８２０點。金融股及科技股均造好。港股今早高開２４４點報２８９０６，濠賭股大勇

穩佔恆指最佳榜首，加上手機設備股亦見反彈，連同油股撐起大市表現，恆指全日收報

２８９２０，升２５８點或０﹒９０％，四連升累漲９１０點或３﹒２５％。港股全日主板成交

８６３﹒７４億元減少１９﹒８５％。

國企指數收１１０７４點，升１００點或０﹒９１％。滬指收報２９０３點，下跌１點。



＊交銀唱好澳門賭業股向好，手機設備股反彈＊



澳門賭業股向好，交銀國際唱好美高梅（０２２８２）及金沙（０１９２８），分別上升

９﹒４５％及４﹒４％，收報１８﹒０６元及４１﹒５元，金沙更是最佳表現藍籌，其將於明天

（２６日）公布中期業績。銀娛（０００２７）亦跟勢升３﹒６％，報６４﹒７元；新濠國際

（００２００）、澳博（００８８０）及永利澳門（０１１２８）升幅則介乎３﹒９９％至５％

，分別收報２４﹒１５元、９﹒８３元及２４﹒７５元。

本地地產股追落後，新地（０００１６）元朗推新樓盤，收市升２﹒４６％，報１２０﹒８

元；新世界（０００１７）亦升２﹒７８％，收１１﹒１元。

丘鈦科技（０１４７８）今早高見兩個月高７﹒７６元後，倒跌８﹒７９％收６﹒４３元。

摩根士丹利發表研究報告指，丘鈦科技股價近期有機會見底反彈，而加快採用屏下指紋識別模組

將有助提升公司的盈利能力，因此將公司由「減持」評級上調至「大市同步」，目標價則由

３﹒５元調高至５元。其他手機設備均向好，舜宇光學（０２３８２）揚２﹒４９％，報

１４０﹒２元。瑞聲科技（０２０１８）漲２﹒９６％，報１００﹒９元。



＊港所逼近２５０天線，美國金融帶動港銀升＊



港交所（００３８８）旗下聯交所宣布，暫時不會按原定計劃就容許企業持有不同投票權諮

詢市場。聯交所將繼續就該建議與市場各持份者溝通。港交所靠穩升０﹒７６％，報２３９元，

逼近２５０天線（２３９﹒０５元）。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒２３％，報３７９﹒８元。友邦（０１２９９）跌

０﹒４３％，報６８﹒９５元。領展（００８２３）跌０﹒９１％，報７６﹒０５元，是日最差

藍籌。

美國金融股強勢，帶動香港銀行。恆生銀行（０００１１）連續第二日創新高，曾見

７１﹒８元。匯控（００００５）微升０﹒５４％，報７５﹒０５元。

另外，部分創板股大升，美固（０８３４９）炒高逾四成，突破多條主要平均線，報

０﹒７８元，升逾１０２﹒６％。名仕（０８４８３）積弱近兩個月後，今落鑊飆４７﹒３３％

收０﹒２２１元。（ｋｔ）

