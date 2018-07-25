《神州經脈》人行逆回購四連停，在岸人幣反彈，滬指微跌守二千九

《神州經脈》市場今日欠缺利好消息支撐，滬深股市表現反覆。滬綜指今早承接上日（２４

日）升勢輕微高開，惟開市後反覆向下，一度失守２９００點，最低見過２８９４點。在銀行及

保險股帶動下回升，午後在２９００點水平窄幅上落，收市守住２９００點，報２９０３﹒６５

點，微跌０﹒０７％，終止三連升，深成指跌０﹒０２％，創業板逆市升０﹒１７％。

人民銀行今日不開展公開市場操作，人行已連續四日暫停逆回購操作。公開市場今日有

６００億元人民幣７天期逆回購到期，即今日淨回籠６００億元。兩市全日成交額回順至

３９７３億元人民幣，較上日的高成交額減少１９％。



＊傳高俊芳為人民日報社長女兒，真女兒發聲明澄清＊



疫苗造假風波引發全國密切關注，處於漩渦中心的長生生物（深：００２６８０）董事長高

俊芳等１５名涉案人員已被刑事拘留，長生生物生產停頓，股價崩跌。近日有傳高俊芳是原吉林

省委書記、人民日報社社長高狄的女兒，一名叫高露露的女子通過《人民日報》旗下人民網發表

聲明，指是造謠者信口開河，已向深圳公安報案。

高露露在聲明中表示，她是高狄唯一的女兒，造謠者捏造高俊芳是高狄之女屬信口開河，對

她和臥病在床的高狄造成巨大的名譽損害，她強調她和父親都不認識高俊芳。目前她已向深圳市

公安局網監分局報案，並保留追究造謠者法律責任的權利。



＊人幣即期收盤大升３１６點子＊



在岸及離岸人民幣今日反覆向上，無懼人民幣中間價跌穿６﹒８至近１３個月低位，雙雙收

復６﹒８關口。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１７０點子，報６﹒７９３０，其後曾經跌穿

６﹒８關口，低見６﹒８０６０，但之後反覆轉強，午後見過最高６﹒７７０５，倒升３９５點

子，收盤報６﹒７７８４，大升３１６點子。

離岸人民幣（ＣＮＨ）早段輕微走弱，最多跌至６﹒８２００，跌１２７點子，目前已收復

６﹒８，在６﹒７８區間上落，升逾２００點子。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒８０４０，為去年６月２８日以來最低，較上個交易日貶

１４９點子，連跌兩日。

交易員表示，在岸及離岸人民幣價差擴大所引發的套利交易，為近期人民幣貶值貢獻不少力

量，但今日兩地價差收窄，為在岸人民幣提供不少支持。不過，光大證券認為，美國星期五將會

公布第二季ＧＤＰ，預計很大可能會有超預期的表現，而美元的進一步上升，勢必對人民幣匯率

構成壓力。



＊三胞集團資管回購逾期遭降信用等級＊



周一（２３日）早上三胞集團旗下「１２三胞債」、「１６三胞０２」、「１６三胞０５」

等多隻債券申請停牌，原因是近期價格波動，外界擔憂三胞集團出現流動性危機，和三胞集團關

係千絲萬縷的港股千百度（０１０２８）昨日（２４日）市值一度狂瀉七成，千百度主席陳奕熙

為三胞集團掌門人袁亞非妹夫，兩公司互為戰略合作夥伴。

中誠信發表報告，將三胞集團的主體信用等級由ＡＡ下調至ＡＡ－，旗下兩項公司債「１６

三胞０２」及「１６三胞０５」的信用等級由ＡＡ下調至ＡＡ－，並將公司主體及債項信用等級

列入信用評級觀察名單。

中誠信指三胞集團旗下一項總規模５５８０萬元（人民幣．下同）的資管計劃，本應於本月

１３日完成清算分配，但由於三胞集團未能在約定時間內支付全部回購價款總額，導致資管計劃

未能如期獲得本金和收益。截至目前三胞集團仍然未能支付剩餘回購價款，且未能提供有關支付

憑證。

中誠信續指，三胞集團母公司近年債務規模持續增長，財務槓桿繼續處於高位，截至今年３

月底母公司總債務規模為１４１﹒６８億元，資產負債率及總資本化比率分別為８７﹒３６％及

８４﹒９３％，計及持有公司旗下債務的持有人有可能於今年行使回售權，預計三胞集團母公司

今年４月至１２月須償還到期債務共７０﹒６２億元，短期償還壓力較大，流動性備受考驗。中

誠信補充三胞集團旗下兩Ａ股上市公司，南京新百（滬：６００６８２）及宏圖高科

（滬：６００１２２）的股權質押率分別為９６﹒５２％及９９﹒９７％，降低了集團資產的流

動性，影響其再融資能力。中誠信料三胞集團流動性風險較大，存在進一步加大的可能。

南京新百現價跌２﹒６％至１５﹒７５元，宏圖高科因重大資產重組，自６月中停牌。三胞

集團旗下港股萬威國際（００１６７）下跌１３﹒９％，報０﹒０９３元變仙股，千百度則升

１﹒３％。



＊Ｆａｃｅｂｏｏｋ中國公司註冊信息消失＊



昨晚（２４日）有內媒從中國工商登記信息中發現一家名為「臉書科技（杭州）有限公司」

的公司，於上周在杭州成立，資本額３０００萬美元，法人代表兼公司經理及董事長均與

Ｆａｃｅｂｏｏｋ關係千絲萬縷，且該公司由ＦＢ香港子公司全資持有。

消息一出引發公眾猜想，認為ＦＢ終於獲中國政府首肯，打入中國市場。但消息未過半日便

急轉直下，記者今早１０時再次通過內地查冊網站查閱該公司資料時，發現已無法檢索到有關信

息，看來仍有變數。不過，外電引述ＦＢ發言人承認，公司有興趣在杭州成立一個創新中心，以

支持中國的開發者、創新者及初創公司。

多家Ａ股上市公司今日紛紛在互動平台回應與Ｆａｃｅｂｏｏｋ合作關係。其中，安潔科技

（深：００２６３５）稱配合Ｆａｃｅｂｏｏｋ開發模切等產品；梅泰諾（深：３０００３８）

稱子公司ＢＢＨＩ為Ｆａｃｅｂｏｏｋ提供廣告服務，目前已產生收入；中昌數據

（滬：６００２４２）稱子公司雲克科技是Ｆａｃｅｂｏｏｋ等全球主流媒體的服務商；三五互

聯（深：３０００５１）稱子公司道熙科技與騰訊遊戲大廳、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等國內外知名游

戲平台具有良好合作關係。（ｂｉ）

