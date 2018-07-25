《鍾之日記》臉書「中國夢」沒圓，相關概念股先揚



《鍾之日記》７月２５日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國農業部將對受關稅影響的美國農牧場主提供１２０億美元的支持。該項目屬短期解決方

案，以便讓總統特朗普有時間談判達成貿易協定。隔晚美股三指升勢不一，反映大市依然信心不

穩。香江魚缸今日衝近２９０００關口現阻力，恆指全日收報２８９２０點，升２５８點或

０﹒９％，四連升累漲９１０點或３﹒２５％。全日主板成交大減近２０％至８６３﹒７億。

祖國股市表現反覆。滬綜指今早承接上日（２４日）升勢輕微高開，惟開市後反覆向下，一

度失守２９００點，最低見過２８９４點。在銀行及保險股帶動下回升，午後在２９００點水平

窄幅上落，收市守住２９００點，報２９０３﹒６５點，微跌０﹒０７％，終止三連升。上日掀

起集體漲停潮的基建股回吐。人民銀行逆回購操作四連停，兩市全日成交額回順至３９７３億元

人民幣，較上日減少１９％。



＊返華沒落實，概念股先起舞＊



昨晚（２４日）有內媒從中國工商登記信息中發現一家名為「臉書科技（杭州）有限公司」

的公司，於上周在杭州成立，資本額３０００萬美元，法人代表兼公司經理及董事長均與

Ｆａｃｅｂｏｏｋ關係千絲萬縷，且該公司由ＦＢ香港子公司全資持有。

消息一出引發公眾猜想，認為ＦＢ終於獲中國政府首肯，打入中國市場。但消息未過半日便

急轉直下，記者今早１０時再次通過內地查冊網站查閱該公司資料時，發現已無法檢索到有關信

息，看來仍有變數。

不過朱克伯格這個中國女婿，心中始終有個「中國夢」。外電引述ＦＢ發言人承認，公司有

興趣在杭州成立一個創新中心，以支持中國的開發者、創新者及初創公司。

總之消息刺激部分中港科網股上揚，聯想（００９９２）升２﹒４％，中軟國際

（００３５４）揚１﹒６％，騰訊（００７００）亦升１％。

多家Ａ股上市公司亦紛紛在互動平台回應與Ｆａｃｅｂｏｏｋ合作關係。其中，安潔科技

（深：００２６３５）稱配合Ｆａｃｅｂｏｏｋ開發模切等產品，收漲５﹒６％，梅泰諾

（深：３０００３８）稱子公司ＢＢＨＩ為Ｆａｃｅｂｏｏｋ提供廣告服務，目前已產生收入，

衝漲停。中昌數據（滬：６００２４２）稱子公司雲克科技是Ｆａｃｅｂｏｏｋ等全球主流媒體

的服務商，收升６％，三五互聯（深：３０００５１）稱子公司道熙科技與Ｆａｃｅｂｏｏｋ等

知名遊戲平台具有良好合作關係，收升４％。



＊企業版同股不同權諮詢煞停，港交所仍靠穩＊



企業版同股不同權諮詢急煞停，港交所（００３８８）股價未受壓，盤中最多升１％，高見

２４０元，全日收升０﹒８％，報２３９元。

港交所原計劃在本月展開公司企業持有不同投票權（ＷＶＲ）的市場諮詢，不過突然宣布延

遲，短期內不會推出有關諮詢。據悉企業版ＷＶＲ將會交由行政長官林鄭月娥主導成立的金融領

導委員會再作商討，暫未有推出時間表。市場人士認為，本港暫時只容許由個人股東持有同股不

另外，匯證指雖然近期市況成交轉弱，但港交所結構性動力仍在，而港股通早前未有納入同

股不同權公司，只屬「茶杯裡風波」，港交所仍推動內地市場改革。匯證維持港交所買入評級，

但目標價由３１８元降至３００元。

於７月９日上市的香港首家同股不同權公司小米（０１８１０）今升１﹒９％，收報

１８﹒５８元，較１８日的高位２２﹒２元，已回落１６﹒３％。



＊新地推新盤，一度急升３％＊



新鴻基地產（０００１６）推元朗新樓盤，位於元朗錦田北的ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ

Ｍｉｌａｎｏ公布首張價單並推出１０８伙，折實平均呎價１３７５６元，開放式戶入場費

４２７﹒８萬元。新地副董事總經理雷霆表示，之前發售的數期反應理想，今次以市價推售，相

信會為買家所接受。

較早前，該項目２Ａ期ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｇｅｎｏｖａ於去年６月首張價單推出１３８

伙，即供折實平均呎價１１５５０元，相比今日加價兩成。

新地今早抽升，高見１２１﹒６元，其後升幅收窄，收報１２０﹒８元，全日升２﹒５％；

其餘本地地產股亦造好，新世界（０００１７）漲２﹒８％，長實（０１１１３）升１﹒６％，

恆基（０００１２）升１﹒７％，信和（０００８３）升２﹒３％。



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