【聚焦人幣】ＢＩＳ：６月人民幣實際有效匯率指數轉跌，止兩連升

《經濟通通訊社２５日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，６月人民幣實際有效匯率

指數跌０﹒６４％至１２６﹒４３，結束過去連續兩個月升勢，５月修正後為升０﹒７３％。

６月人民幣名義有效匯率指數跌０﹒４７％至１２３﹒９４，結束連續５個月的升勢，５月

修正後為升１﹒１６％。

上半年實際有效匯率累計漲４％，名義有效匯率則累計漲５﹒２％。（ｋｌ）

