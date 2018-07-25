《經濟通通訊社２５日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，６月人民幣實際有效匯率
指數跌０﹒６４％至１２６﹒４３，結束過去連續兩個月升勢，５月修正後為升０﹒７３％。
６月人民幣名義有效匯率指數跌０﹒４７％至１２３﹒９４，結束連續５個月的升勢，５月
修正後為升１﹒１６％。
上半年實際有效匯率累計漲４％，名義有效匯率則累計漲５﹒２％。（ｋｌ）
25/07/2018 15:45
【聚焦人幣】ＢＩＳ：６月人民幣實際有效匯率指數轉跌，止兩連升
《經濟通通訊社２５日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，６月人民幣實際有效匯率
指數跌０﹒６４％至１２６﹒４３，結束過去連續兩個月升勢，５月修正後為升０﹒７３％。
６月人民幣名義有效匯率指數跌０﹒４７％至１２３﹒９４，結束連續５個月的升勢，５月
修正後為升１﹒１６％。
上半年實際有效匯率累計漲４％，名義有效匯率則累計漲５﹒２％。（ｋｌ）
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