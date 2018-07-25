  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/07/2018 15:45

【聚焦人幣】ＢＩＳ：６月人民幣實際有效匯率指數轉跌，止兩連升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）數據顯示，６月人民幣實際有效匯率
指數跌０﹒６４％至１２６﹒４３，結束過去連續兩個月升勢，５月修正後為升０﹒７３％。
　　６月人民幣名義有效匯率指數跌０﹒４７％至１２３﹒９４，結束連續５個月的升勢，５月
修正後為升１﹒１６％。
　　上半年實際有效匯率累計漲４％，名義有效匯率則累計漲５﹒２％。（ｋｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
剖析天下25/07/2018
日本經濟前景 陰晴不定
FOCUS25/07/2018
【FOCUS】大行爆阿爺放鬆有代價 8月底迎來下一風險點？
國際動態25/07/2018
希臘山火逼近首都 74死180傷
生財有道24/07/2018
【新鈔登場】金管局：千元新鈔今年第四季率先推出市面
FOCUS24/07/2018
【FOCUS】「寬鬆＋刺激」輪迴 勿忘「出來混總要還」
生財有道24/07/2018
【食息攻略－長者篇】政府年金 逆按揭 做定期 點揀最著數？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN