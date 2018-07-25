  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/07/2018 10:32

《股林淘金－林家亨》港股短期反彈

　　《股林淘金》中美質易磨擦暫時還沒有緩和的跡象，而且美國聯儲局局長鮑威爾早前於國會
聽證會暗示，本年或將加息兩次，刺激美匯指數轉強。然而，在美國總統特朗普批評，美國息口
過高會損害美國經濟增長後；美元回軟，加上國務院於周一召開常務會議，確認財政和貨幣政策
轉向積極，一改近月內地去槓桿的態度。除了人民銀行周一開展，５０２０億元人民幣中期借貸
便利（ＭＬＦ）操作之餘，國務院亦發布的其他措施，包括加快地方政府專項債券發行，和使用
進度、放寬商業銀行發行小微企業金融債券，限制、引導金融機構保障融資平台合理融資需求，
以及企業研發費用減稅等多方舉措，令中港股市近日大幅上升。
　
　　加上美股近期持續強勢，令近期弱勢的中港股市有條件作超賣反彈，但人民幣貶值的勢頭仍
然持續。因此，筆者建議投資者應趁反彈減持，長線投資的話可分階段吸納一些有派高息，穩定
收入的公用股如電力股等等，或者是龍頭內房股，作防守性投資之用。
　
＊中國全通有大折讓＊
　
　　雖然近日中港股市急升，但市況暫時仍未穩定，投資者應留意現金比較充裕的公司，中國全
通（００６３３）便是其中之一。集團早前宣布以總代價人民幣１７﹒５０億元，出售河北諾特
通信技術及河北浩廣通信科技之全部股權予中國榮勝集團，買方須於３０個月以內以現金方式支
付。集團計劃將所得款項用作發展新能源業務、研發新資訊通信技術及發展高端生產的一般營運
資金。管理層認為是次重大出售對集團發展非常有利。首先，是次出售之業務，主要從事以２Ｇ
及３Ｇ技術提供資訊通訊解決方案，其業務已相當成熟，細分市場競爭日趨激烈，預期增長空間
有限。此外，集團的現金儲備將會大大提升，為將來在更有發展前景的ＩＣＴ高端製造，以及新
能源領域的投資和併購機會作充足準備。
　
　　最後，是次出售亦有助中國全通精簡業務架構，提升行政管理效益，目前集團股息收益率高
達約６﹒５％，根據經濟通及彭博通訊社的資料顯示，集團的現時的每股淨資產也達２元人民幣
，估值吸引，而且集團管理層於近日亦持續增持公司股份，投資者可以留意。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態25/07/2018
希臘山火逼近首都 74死180傷
生財有道24/07/2018
【新鈔登場】金管局：千元新鈔今年第四季率先推出市面
FOCUS24/07/2018
【FOCUS】「寬鬆＋刺激」輪迴 勿忘「出來混總要還」
生財有道24/07/2018
【食息攻略－長者篇】政府年金 逆按揭 做定期 點揀最著數？
生財有道24/07/2018
【食息攻略－股票篇】升呢不忘風險管理 選具增長優質REITs
國際動態24/07/2018
多倫多希臘城槍擊案 3死12傷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN