《股林淘金－林家亨》港股短期反彈

《股林淘金》中美質易磨擦暫時還沒有緩和的跡象，而且美國聯儲局局長鮑威爾早前於國會

聽證會暗示，本年或將加息兩次，刺激美匯指數轉強。然而，在美國總統特朗普批評，美國息口

過高會損害美國經濟增長後；美元回軟，加上國務院於周一召開常務會議，確認財政和貨幣政策

轉向積極，一改近月內地去槓桿的態度。除了人民銀行周一開展，５０２０億元人民幣中期借貸

便利（ＭＬＦ）操作之餘，國務院亦發布的其他措施，包括加快地方政府專項債券發行，和使用

進度、放寬商業銀行發行小微企業金融債券，限制、引導金融機構保障融資平台合理融資需求，

以及企業研發費用減稅等多方舉措，令中港股市近日大幅上升。



加上美股近期持續強勢，令近期弱勢的中港股市有條件作超賣反彈，但人民幣貶值的勢頭仍

然持續。因此，筆者建議投資者應趁反彈減持，長線投資的話可分階段吸納一些有派高息，穩定

收入的公用股如電力股等等，或者是龍頭內房股，作防守性投資之用。



＊中國全通有大折讓＊



雖然近日中港股市急升，但市況暫時仍未穩定，投資者應留意現金比較充裕的公司，中國全

通（００６３３）便是其中之一。集團早前宣布以總代價人民幣１７﹒５０億元，出售河北諾特

通信技術及河北浩廣通信科技之全部股權予中國榮勝集團，買方須於３０個月以內以現金方式支

付。集團計劃將所得款項用作發展新能源業務、研發新資訊通信技術及發展高端生產的一般營運

資金。管理層認為是次重大出售對集團發展非常有利。首先，是次出售之業務，主要從事以２Ｇ

及３Ｇ技術提供資訊通訊解決方案，其業務已相當成熟，細分市場競爭日趨激烈，預期增長空間

有限。此外，集團的現金儲備將會大大提升，為將來在更有發展前景的ＩＣＴ高端製造，以及新

能源領域的投資和併購機會作充足準備。



最後，是次出售亦有助中國全通精簡業務架構，提升行政管理效益，目前集團股息收益率高

達約６﹒５％，根據經濟通及彭博通訊社的資料顯示，集團的現時的每股淨資產也達２元人民幣

，估值吸引，而且集團管理層於近日亦持續增持公司股份，投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

