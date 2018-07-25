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即市新聞

25/07/2018 10:21

《投資智慧－鄧聲興》假疫苗事件加快行業整合，藥明質優長遠受惠

　　《投資智慧》內地爆發疫苗造假事件，Ａ股上市的長春長生生物被揭「百日咳、白喉、破傷
風三合一疫苗」檢驗不合格，長春長生涉事疫苗銷量佔國內市場近四分之一，事件嚴重打擊內地
市民對疫苗安全的信心。國家總理李克強已就疫苗事件作出批示，要求徹查，而公安部門已帶走
公司董事長等人協助調查。目前藥監局已部署全國疫苗生產企業自查，並要求所有生產檢驗過程
數據要真實、完整、可靠，可以追溯。
　
　　疫苗造假事件被視為２００８年爆發三鹿「毒奶粉」事件的翻版。當年中國乳品企業為重建
消費者信心，行業產業鏈出現很大程度改進，大廠商轉為海外採購優質奶源和配方，加大生產設
備投資，甚至在國外設廠。內地當局亦著手加強監控奶粉品質，發展過程加快淘汰及整合乳品產
業，相信國產疫苗亦將重複奶粉事件發展進程。藥股短期股價或受壓，但長遠而言，具高研發力
、品質優良、監控嚴格的大藥廠將於行業加速整合的過程中獲得更多市場份額，如唯一獲納入恆
指的藥企石藥（０１０９３）、剛發盈喜的藥明生物（０２２６９）等。
　
　　藥明生物預料截至６月底止上半年盈利按年大幅上升逾１５０％，預期每股攤薄盈利更將按
年升２００％以上至不少於人民幣０﹒１８元。增長主要源於集團「跟隨藥物分子發展階段擴大
業務」策略帶動收益強勁增長，業務運營效率提升，利息收入可觀且未產生利息費用所致。《香
港股票分析師協會主席　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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