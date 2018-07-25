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25/07/2018 13:01

《師傅教路－黃瑋傑》「５３１光伏新政」史上最嚴，驅動行業整合

　　《師傅教路》國家發改委在５月３１日發布《關於２０１８年光伏發電有關事項的通知》，
這份被稱為史上最嚴的「５３１光伏新政」對光伏產業產生巨大影響，除了明確無補貼光伏電站
外，將暫停安排各地普通光伏電站建設規模。不過，對於在５月３１日以前併網的分布式光伏電
站項目，都可接受中央財政補貼，但在５月３１日之後併網的項目，則由地方政府依自身財政和
消納能力依法辦理。

＊光伏新政產業鏈上下游均受到影響＊

　　「５３１光伏新政」發布後，光伏產業鏈上下游均受到影響。上游方面，光伏組件價格持續
下行。以單晶組件為例，目前國內市場價格已較新政發布前下降了大約１３％至１４％。除高效
單晶組件之外，常規單晶組件和多晶組件的價格在新政發布後的１個月亦下跌約１２％。展望下
半年，光伏組件國內市場價格仍將面對下行壓力，市場需求主要集中於光伏扶貧和第三批應用領
跑者基地項目。不過，這一批領跑者項目在以電價為核心評定指標的基準下，上網電價普普遍下
降三成以上，最低電價達每千瓦時０﹒３１元人民幣，低於當地脫硫煤標桿電價。為保證項目收
益率，電站投資業主將無可避免地對上游組件生產企業施加降價壓力。
　　國際市場方面，也難望通過海外市場彌補國內需求缺口，因為去年中國累計出口光伏組件約
３７﹒９吉瓦，要填補國內需求缺口，今年出口需在去年基礎上增長１００％。所以，據行業估
計，今年全球光伏組件價格將下跌超過３０％，到今年底全球平均價格將下降至每瓦２４﹒４美
仙，即使一些多晶硅生產商減少產量，停止一些競爭力較弱的產能，估計仍會有２２％的光伏組
件供應過剩。為應對供應過剩，以保利協鑫（０３８００）為例，已於今年６月初宣布擬出售江
蘇中能硅業科技發展５１％股權，一方面可以避開光伏組件行業的動盪時期，另一方面將獲得約
６４億元人民幣（預期江蘇中能１００％股權的估值將不超過２５０億元人民幣，而購買價５０
％將以現金支付），可降低公司負債及穩定現金流。

＊保利協鑫、興業太陽能公布出售附屬＊

　　產業鏈下游方面，為應對「５３１光伏新政」的影響，不少光伏發電企業紛紛出讓旗下電站
資產。以興業太陽能（００７５０）為例，就於６月１２日宣布擬出售位於甘肅省民勤縣的２５
ＭＷ光伏電站，代價為２﹒０３億元人民幣，理由是改善現金流量狀況，增加營運資金及為未來
發展重新分配資源。在「５３１光伏新政」驅動下，相信未來行業將有更多光伏電站的出讓。
《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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