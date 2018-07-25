《缸邊嫺談－黃惠嫺》彩生活優質資產注入及增值服務，帶動收入增

《缸邊嫺談》今年２月２８日彩生活（０１７７８）宣布在特別股東大會上以９９﹒１％的

高票通過向花樣年收購深圳市幸福萬象投資合夥企業及萬象美管理有限公司的１００％股權。對

集團而言，萬象美為一個優質的資產，萬象美前身為萬達物業管理有限公司，旗下管理的資產涉

及６４０６萬平方米。交易完成後萬象美帳目將會在３月後開始拼入彩生活的財務報告中，屆時

集團的收入及管理面積將會大幅提升。

截至２０１７年１０月３１日止１０個月（經審計），萬象美錄得收益約為１２﹒３６億元

，毛利約為４﹒１２億元，淨利潤約為２﹒４億元。經整合及改造後２０１７年１０月萬象美的

毛利率較２０１６年的２１﹒４％大幅增加至約３３﹒３％。可見在彩生活的整合下，萬象美的

經營效率已大大改善。假設萬象美及集團２０１８年的收入及管理面積與２０１７年的紀錄相若

，保守估計集團今年的收入及淨利潤將會有超過１倍的增長。



＊實施平台輸出戰略，增值服務將成另一增長引擎＊



２０１６年底開始集團將「彩之雲」ＡＰＰ的底層技術向物業管理業內的其他企業輸出。經

過一年的輸出，截至２０１７年１２月３１日，彩生活平台服務的總務面積達到９００﹒２百萬

平方米，其中，自管面積達到４３６﹒０百萬平方米，合作面積達到４６４﹒２百萬平方米，共

與５０家物業管理公司建立了合作關係；而彩之雲平台註冊用戶數達到１０３４萬人，同比增長

２４１﹒７％，月活躍用戶數達到３４９﹒４萬人，同比增長１０１﹒２％，活躍度達到

３３﹒８％，而彩之雲平台的ＧＭＶ（交易規模）達到了７６﹒１億元，同比增長２２７﹒９％

。集團去年的增值服務收入上升７６﹒５％至２﹒７７億元；佔集團整體收入達到４２﹒９％，

同比增長了１２﹒７個百分點，為近３年同期的最高水平，已成為集團第二大收入和利潤的來源

，業務結構轉型明顯。而今年萬象美的拼表，集團增加向超過１３２個社區總建築面積４２８５

萬平方米提供物業管理服務，相信隨著集團的管理面積及增值服務所覆蓋的面積增加，集團的收

入將會繼續水漲船高。



＊在波動市況下物管股收入穩建＊



近日，在大市受中美貿易戰及內地房地產調控加嚴的兩大負面因素夾擊下，物業管理股所承

受的負面壓力相對較少，因物業管理的收入不會受到經濟周期上落所影響。現時內地的人民已走

上「城鎮化」、「數碼化」、及「高質化」的生活模式。所以物業管理股除了要以管理面積取勝

之外，同時亦要看其增值服務是否多元化。而集團管理的面積為國內第一，其彩之雲平台的生態

圈企業已超過３０家，今年將繼續豐富生態圈產品，進一步帶動增值業務及平台合作面積擴張。

集團母公司手中仍有物業管理項目未推出，未來集團仍有機會在母企手中取得優質項目。彩生活

管理層提出平台服務面積目標是在２０２０年達到２５億平方米，相信屆時將可實現規模化管理

，並同時釋放「彩之雲」平台的價值為集團帶來更多的收入及利潤。投資者可考慮於８元以下的

位於增持或吸納，目標價為１０﹒４１元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

