《日入而息》港股四連升收漲２５８點，樓市旺粉嶺工業地價被搶高

《今天重點》﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）訂單產品組合令第三季毛利率略降，暫時未有

新回購計劃；幾乎感覺不到貿易戰影響，人幣自然對沖仍於中國覓地建廠

﹡有團體抗議領展（００８２３）變賣公產，促政府立即回購

﹡冼國林入稟控告權威金融（００３９７）、鄧清河等；鄧清河稱訴訟指控失

實，已委聘律師處理；冼國林稱積極考慮向監管機構控告權威及鄧清河違反

監管條例

﹡粉嶺工業地以近上限７﹒３億元批予億京，地價創紀錄



《即日市況》﹡賭股撐市，港股四連升收漲２５８點報２８９２０，成交近８６４億



《深滬股市》﹡滬指止三連升，收跌０﹒１％力守二千九，基建股回吐



《美元匯價》﹡中美雙方無意讓步，美元短線反覆上落；歐元最新報１﹒１１００╱０３，

日圓最新報１１１﹒０７╱１０



《公司業績》﹡金界（０３９１８）中期多賺近兩成至１﹒８億美元，息２﹒４９美仙

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）中期少賺６％，次季多賺近４％遜預期，派息

１﹒３元



《公司資訊》﹡王思聰投資的網魚網咖擬赴港上市，明年３月提交申請

﹡金界控股（０３９１８）日本博彩業市場具吸引力，未決定是否投資日本市

場

﹡俊知（０１３００）以總代價２﹒４３億元人民幣收購傳感技術公司

﹡恆和（００５１３）斥１﹒２９億收購元朗商業大廈

﹡復星國際（００６５６）傳考慮購比利時富傑保險

﹡順騰（００９３２）擬與新加坡遊戲商合作，擴大微信跨境支付業務

﹡匯控（００００５）昨再回購３３７萬股，涉２４６６萬英鎊

﹡奧瑪仕（００９５９）折讓逾一成配股，淨籌９０９萬元

﹡新地（０００１６）ＰＡＲＫＹＯＨＯ Ｍｉｌａｎｏ入場費４２８萬元

﹡綠科科技（００１９５）旗下公司於４月至６月錫產量按季跌１７﹒８％

﹡ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）主要股東變更

﹡瑞安建業（００９８３）終止出售南京江南水泥予碧桂園（０２００７）

﹡證監會表示華信地產財務（００２５２）股權集中於極少數股東

﹡路勁（０１０９８）上半年銷售１８６﹒９５億元人民幣

﹡Ｏｋｕｒａ（０１６５５）抵押７５％股份予瑞穗銀行作定期貸款保證



《國企紅籌》﹡中生北控（０８２４７）向附屬中生檢驗所增資４１００萬元人民幣

﹡遠洋（０３３７７）發行７億美元浮動利率票據

﹡北京建設（００９２５）近期獲母公司增持７１４１萬股

﹡民航信息（００６９６）與廈門凱亞訂多項分包協議，代價共８２６萬元

﹡報道指張仁付被任命為徽商銀行（０３６９８）新任行長

﹡綠色動力環保（０１３３０）計劃收購廣東垃圾發電業務

﹡北京建設（００９２５）近期獲母公司增持７１４１萬股

﹡工行（０１３９８）入選中央單位職業年金計劃受託人，為唯一入選商業銀

行；工行將出資３０億元人民幣參與投資國家融資擔保基金

﹡深高速（００５４８）旗下收費公路６月路費收入上升

﹡深圳國際（００１５２）附屬公司聯合置地引入戰略投資者

﹡兗州煤業（０１１７１）第二季商品煤產量升４５％，銷量升３３％



《神州民企》﹡融創（０１９１８）發行４億美元８﹒６２５％優先票據

﹡景瑞（０１８６２）回購逾７１９萬股，涉資１７９８﹒５萬元

﹡白銀（００８１５）冀成為國內工業危廢處理環保科技龍頭



《中國要聞》﹡６月全國銷售彩票額增７３％，體育彩票銷售大增逾倍

﹡Ｆａｃｅｂｏｏｋ在華設獨資企業，多家公司透露合作

﹡報道指紫光斥約１７５億人幣購法國智能卡器件製造商

﹡發改委表示擴大跨省電力交易規模，降低一般工商業電價；ＧＤＰ增速保持

６﹒５可完成就業任務

﹡餓了麼斥３０億推優惠，目標佔餐飲外賣市場份額五成

﹡京東４﹒８３億人民幣入股安聯財險中國，持股３０％

﹡資金借道ＥＴＦ入場，南方中證５００淨流入１２５億

﹡傳涪陵榨菜母企請求公司債持有人下月不行使回售權

﹡人行續停逆回購，淨回籠６００億元

﹡上海市長會見湖南省省長，推「湘品入滬」

﹡上海梅林正廣和原總經理徐榮軍受賄貪污案開庭

﹡李強調研浦東機場：打造匹配國際大都市的航空樞紐

﹡北京疾控中心表示未採購長生生物及武漢生物問題疫苗

﹡長生生物高俊芳等１５人遭刑拘，檢察院專家介入偵查

﹡海關總署表示立即暫停採購及使用長生生物各類疫苗

﹡張洺豪稱長生生物該退市退市，母親並不認識很多領導

﹡傳高俊芳為人民日報社長女兒，真女兒發聲明澄清

﹡ＢＩＳ表示６月人民幣實際有效匯率指數轉跌，止兩連升

﹡中國雄安集團與區塊鏈技術公司簽署諒解備忘錄

﹡外匯局查處２７宗外匯違規案例，涉中行、工行等

﹡李克強稱中日應共同維護多邊主義，中國繼續擴大開放

﹡財政部表示嚴禁國有金融企業憑資金優勢控制非金融企業

﹡山東國企改革加速，首批５８戶混改試點年底前完成

﹡人保健康稅優健康險在上海保交所掛牌

﹡上海市長表示堅持限購限貸「雙限」政策不放鬆

﹡中鋼協表示若下半年鋼材產量維持現水平，行業壓力加大

﹡寧德時代上市以來首跌停，中信証券淨賣出近２億元

﹡工信部表示制定出台支持動力蓄電池回收利用配套措施



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０９６５﹒７９點，止三連升



《其他消息》﹡選民登記冊：地方選區選民共３８１萬，新西人數最高

﹡警務處表示上半年總體罪案數字為２６５５０宗，較去年同期少逾千宗；今

年上半年有２４名警員犯案被捕，較去年同期增１１人；多次被追問取締民

族黨事宜，警務處僅回應會按法律和證據處理

﹡唐英年否認西九管理局直接向分判商付款是繞過正常程序

﹡聯交所押後企業持有不同投票權的市場諮詢

﹡深股通額度全日用３﹒１１億元；滬股通額度全日用１４﹒７億元

﹡Ｌａｌａｍｏｖｅ引入商用版八達通「好易畀」

﹡第三季香港中小企營商信心與上季相若，惟中美貿易戰前景未明

﹡富途證券香港首推全線上開戶，料同業將普及

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ表示第二季電子錢包交易總筆數按季增長逾１６０％

﹡現代教育補習名師劉冠華涉嫌洩露ＤＳＥ試題，廉署正式落案起訴

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