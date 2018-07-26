《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４１４．１０ 升 １７２．１６點╱０．６８％
標普５００ ２８４６．０７ 升 ２５．６７點╱０．９１％
納斯達克 ７９３２．２４ 升 ９１．４７點╱１．１７％
倫敦富時１００ ７６５８．２６ 跌 ５０．７９點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １２５７９．３３ 跌 １１０．０６點╱０．８７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２６．４１ 跌 ７．７８點╱０．１４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．８８，歐元兌美元１．１７４０
26/07/2018 08:02
《日出而作》金沙次季多賺三成，歐美達貿易協議，道指升１７２點
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４１４．１０ 升 １７２．１６點╱０．６８％
標普５００ ２８４６．０７ 升 ２５．６７點╱０．９１％
納斯達克 ７９３２．２４ 升 ９１．４７點╱１．１７％
倫敦富時１００ ７６５８．２６ 跌 ５０．７９點╱０．６６％
法蘭克福ＤＡＸ １２５７９．３３ 跌 １１０．０６點╱０．８７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２６．４１ 跌 ７．７８點╱０．１４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．８８，歐元兌美元１．１７４０
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