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26/07/2018 08:02

《日出而作》金沙次季多賺三成，歐美達貿易協議，道指升１７２點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５４１４．１０　升　　１７２．１６點╱０．６８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８４６．０７　升　　　２５．６７點╱０．９１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９３２．２４　升　　　９１．４７點╱１．１７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６５８．２６　跌　　　５０．７９點╱０．６６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５７９．３３　跌　　１１０．０６點╱０．８７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４２６．４１　跌　　　　７．７８點╱０．１４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．８８，歐元兌美元１．１７４０

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