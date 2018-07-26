《國金與投資－曾廣標》貿易戰揭底牌

《國金與投資》人民幣兌美元匯價近日從低位稍為回升，加上國務院常務會議決定財政政策

和貨幣政策均應偏於寬鬆，中國股市從低位反彈，帶動港股回升；不過，在反彈市之際亦見有獲

利回吐，部分原因是貿易戰的前景仍然複雜。



＊美歐談汽車稅，美商已預警＊



歐盟委員會主席容克正在訪美討論貿易問題。據報，特朗普威脅要對包括歐洲在內的進口汽

車提出２５％的懲罰性關稅，會談後歐盟願意增加對美大豆進行，及多購美國氣油產品，以避免

貿易戰。



根據特朗普的最新提法，加關稅只是一種手段，目的是逼使各個貿易對手全部取消關稅，和

補貼及實行真正的自由貿易，他認為，美國農民最後將可獲得最大的好處。在推特發表這樣推文

，主要是為了安撫農民，特朗普已準備向受影響農戶發放１２０億美元的補助，但何時可到手，

暫時仍很難說。民主黨人已指控他是想為１１月中期選舉收買選票。



特朗普揚言要守護美國汽車業；不過，通用汽車和佳士拿最新宣布的季度業績均遜預期，管

理層對前景亦不樂觀，其中一個主因是特朗普發動貿易戰，令到鋼鋁的價格上升使造車的成本增

加；同時，美方威脅要對外國汽車和零部件徵收懲罰性關稅，而美國車廠一些零部件來自外國，

據悉，賣方已提出將會加價。



貿易戰從來就沒有贏家，只會大家都是輸家，特朗普打壓外國產品進口，但美商不可能短時

間便可在本國取得替代產品，後果是美國車也將要加價及影響銷情，若不加價便會令毛利率下跌

。



＊增購美大豆，歐洲將有爭論＊



歐美在汽車貿易互相取消關稅本來是可行的，但特朗普最關注的是美國農民；因此，也要求

歐洲取消對美國農產品取消關稅及任何限制。然而，在歐洲人眼中，美國農產品很多都是基因改

造，對下一代的健康有害，因此，歐盟領導層讓步後，仍會有不少爭論。



特朗普的推文雖然常常前言不對後語，不過，也可見到，他一心是想維護包括農民以至汽車

業等藍領工人死忠粉絲的利益。然而，他的政策對美國農業和汽車反而帶來打擊。美國的農產品

主要出口到中國，現時受到增加２５％的關稅報復，而從汽車巨企的季度業績來看，美國汽車業

工人今後也要擔心裁員減薪。



＊美民支持向華施壓，卻懼加價＊



美國是最大的消費國，因此，一向願意以較低關稅來換取外國開放市場，但由於過度消費，

也令到美國貿赤持續上升。特朗普上台後重視這個問題本來無可厚非；然而，他以為由於貿赤大

便可立於不敗之地，於是不斷開闢戰場，連一眾盟國也被指威脅美國安全而需要加徵關稅，此舉

已令共和黨內也感到很不安。



面對美中龐大的赤字，美國兩大黨是支持對付中國的，一般民眾也會認為中國應該進一步向

美國開放市場，然而，當涉及進口產品也可能面臨加價的情況下，美國民眾也大多不支持貿易戰

。至於與其他盟國對決，更非大多數美國人所想。



＊中方回應以柔制剛＊



中國針對性地反擊美國農業是一個正確的做法，而在美方提出第二張總值２０００美元的清

單時，中方沒有具體反擊，我認為是合適的回應，而當特朗普提出要對全部５０００億中國貨品

都加徵關稅時，中方似乎不懂反應，也引起民眾認為定必打輸的憂慮，然而，非關稅的反擊實際

上已在進行，對此特朗普亦有了戒心。



＊人仔貶值有利競爭，順其自然＊



貿易戰本來不應涉及匯率戰，因為人為地弄低匯價，雖然對商品競爭有利，卻也可能會加速

資金外流引發金融危機。不過，眼前的是美國正在加息美元走強，各國匯率都偏向下跌；因此，

只要中國官方不是直接在市場拋售人民幣，則人民幣的弱勢也不會成為眾矢之的。當美國指控中

國和歐盟操控匯價來增加貨品的競爭力時，ＩＭＦ國際貨幣基金會認為並無實據，不是歐元和人

民幣過弱，而是美元過分強勢而已。



當特朗普「忠告」聯儲局勿「胡亂加息」後，炒家暫時平美元好倉令美匯指數稍回。然而，

從美國汽車業界的警告來看，加徵進口關稅很可能會令美國貨品提高價格，這即是說聯儲局加息

將絕非亂來。



＊理順中國民情，提早部署過寒冬＊



在應付貿易戰時，中國當局要懂得加強安撫民眾，包括對受加關稅影響的企業提高補助，更

重要是在經濟寒冬之前作好部署。例如，在財政上及貨幣政策上均傾向寬鬆，既可提振股市避免

「負財富效應」，也有助促進內部消費。



而在人民幣適量貶值後，出口商有了一定的緩衝，但也宜自求多福，包括與美國買家商討如

何分擔未來新增的關稅，以至把「最後的完成工序」遷往其他國家。



雖然特朗普的「口水」厲害，但至今實際受影響的貨品仍不多。因此，還有時間進行部署，

我認為，在中期選舉後，特朗普要爭取兩年後連任，會自動調整「任性的政策」。

《資深評論員 曾廣標》

