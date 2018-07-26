《行內行外－梁崇讓》「同股不同權」和「不同股有不同權」

《行內行外》本港首隻「同股不同權」股票－小米集團（０１８１０）上市數天，該股票已

獲本港及國際指數機構納為成分股，小米立即引來投資者、機構投資者、主動和被動基金的追捧

，令其股價上市第二天即浮上水面，升越招股價，從低位起計算，升幅幾達四成，如投資者能洞

燭先機猜中小米入「指」日期，在上市日趁低入貨，當入「指」消息作實，股價上升時便趁機沽

貨，必可大賺一筆。



＊首隻「同股不同權」股票－小米極速入「指」，擁有不少特權＊



市場賺錢真來得這麼容易嗎？小米能迅速入「指」，這情況好像沒有先例，至於日後有沒有

來者就不知道了？但其入「指」速度之快可媲美上市時審批的速度，小米集團入紙申請不到半年

便已獲准上市，這少不免引來其他申請機構的羨慕。

至於這次各部門不約而同為小米來個大合奏，一切是純屬巧合，還是大家早有的君子協定？

真是木宰羊。無論如何，這次上市也令到不少人質疑小米集團，除了是「同股不同權」的上市公

司外，其「擁有的特權」也不少啊！

日後如再有巨企來港上市而銷售情況不如理想，大家不妨加倍留意，或可再博一博該企業也

可極速入「指」，說不定歷史會再重演多賺一筆，真可如願以償嗎？今次小米集團雖然被納入多

類指數為成分股，但並不代表即時可納入港股通買賣名單，這意味北水不可以在內地直接由內地

證券公司，經港交所交易系統買入小米股票。當然在現時的互聯網世界，利用其他網上交易系統

買賣是絕無難度，只是滬深交易所公布小米集團未被納入為港股通範圍，即引起投資者揣測，是

否與小米集團暫未能在內地發行ＣＤＲ有關？小米集團未能被納入港股通名單，多少會令投資者

失望，但除了港股通，內地人本已有多個渠道購買港股。



＊小米雖未能被納入港股通，估計來港買小米的北水不會減少太多＊



因此，估計來港購買小米集團的北水不會減少太多，個別基金更不會受到影響。其實，滬深

交易所的決定並不出奇，現時中港兩地始終是一國兩制，無論是政治和經濟的制度都不盡相同，

因此金融制度也是兩制，而中港兩地對「同股不同權」企業有不同的看法，處理制度、進度和手

法不同實屬正常。何況兩地有關當局對這類上市公司的風險控制可能也有不同見解，相信內地有

關當局也曾為此類股份作出多方面考慮的，稍後更有無盈利的生物科技企業到港上市，「港股通

」又會否為這類無盈利的上市公司開綠燈呢？這也是滬深交易所要考慮的。由於滬深交易所表明

不接納「同股不同權」公司，外國公司和合訂證券這三類股份公司為互聯互通買賣股票系列。



＊傳港上市ＷＶＲ公司納入恆生綜指後，並非「自動」成為港股通系列＊



香港交易所行政總裁李小加立即北上了解情況，會議後港交所更單方面發表聲明，估計聲明

已經過滬深交易所審閱，並在兩所的同意下發出，只是內容並無具體細節。據消息報道，三間交

易所經商討後同意，在港上市的ＷＶＲ公司納入恆生綜合指數後，並非「自動」會成為港股通系

列，其股份要符合一定條件，當中包括要經過有關的穩定交易期，而工作組表明將會盡早日開會

商討細節。但經此次事件，足以證明兩地有關當局早前仍是溝通不足；不過，這也是無可避免，

現時兩地金融市場存在的競爭已明顯化，兩地因政治經濟背景的不同而造成制度上有頗大差異，

加上港交所（００３８８）為盈利的上市公司，而滬深交易所則是政府機構，雙方的使命、目標

和做法有所不同？不為奇。幸好今次只是涉及納入港股通名單的問題，並非與重大政策有關，否

則如重演２００７年「港股直通車」的鬧劇，又不知誰來要承擔責任了？

後記：滬深交易所都是官方機構，保障投資者利益是必須承擔的責任。小米集團ＣＤＲ未能

批出自然有其道理。港交所是一間以營利為主的上市公司，因此改革上市制度來配合「同股不同

權」的公司上市看來也是無可厚非的事，只是港交所在如何平衡保障投資者和營利之間的矛盾？



＊幸好香港股市仍沒有停板制＊



首隻在港申請上市的生物科技企業「歌禮」（０１６７２）已在上周正式接受認購申請，近

期內地卻傳出長生生物科技企業涉嫌記錄造假等行為，股價連續跌停板，令投資者逃生無門，這

消息會否打擊投資者購入生物科技股的意欲？發展如何則有待觀察。還有內地基因界龍頭，上市

時發行價１３﹒６４元一直受熱捧升至２６１元成為千億市值的華大基因，現今股價已逐步下跌

，可見生物科技企業的風險不少，也難以預測，投資者真不宜孤注一擲。

幸好香港股市仍沒有停板制，否則也會像內地早前的中興通訊和近期的長生生物股份，以及

拖累內地其他疫苗概念股－康泰生物，長春高新，沃森生物，華蘭生物等等，該等股票被斬倉或

欲沽貨離場的投資者，他們永遠都無法在自由買賣機制下沽出股份，往往只能在沒有再停板下沽

出低價，對投資者來說，似乎有欠公平也！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

