【ＩＰＯ反應】鐵塔（００７８８）傳首日孖展６﹒６７億未足額

《經濟通通訊社２６日專訊》內地三大電訊商合資持股的中國鐵塔（００７８８）昨日（２

５日）首日招股，市場消息指，４家券商暫借出近６﹒６７億元孖展額，相當於公開發售集資３

４﹒０６億元計，僅得近２０％認購。

中國鐵塔預計定價日為下月１日，料於下月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，

每手股份２０００股，連同手續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦

人。（ｍｌ）

