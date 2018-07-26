《中國要聞》消息指，中國撤回對ｆｂ杭州開設子公司核准

《經濟通通訊社２６日專訊》外地傳媒引述一位不具名的知情人士報道稱，中國撤回了對Ｆ

ａｃｅｂｏｏｋ在杭州開設子公司的核准。浙江省和國家網際網路信息辦公室存在意見分歧，後

者對未與其密切協商感到憤怒。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ昨日（２５日）公布，在中國成立子公司，計劃設立「創新中心」以支持

當地的開發者、創新者及初創公司。該子公司在杭州註冊，Ｆａｃｅｂｏｏｋ表示，在中國成立

公司自有企業並不意謂著Ｆａｃｅｂｏｏｋ在中國改變策略。（ｍｌ）

