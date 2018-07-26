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即市新聞

26/07/2018 10:08

港股開市破二萬九後倒跌６８點報２８８５２，逾１６０點升幅全銷

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港股開市升１６２點破二萬九關，報２９０８３點暫為現時最
高位，惟該關口阻力極大，隨即調頭向下倒跌６８點報２８８５２，主板成交２００﹒７４億元

　　ｆｂ公布業績後，股價於盤後時段大插，影響本港科技股，騰訊（００７００）倒跌近１％
，報３７７﹒４元；成交約５３２萬股，涉資２０﹒２０億元。
　　重磅藍籌亦受壓，友邦（０１２９９）跌０﹒８％報６８﹒４元；建行（００９３９）軟０
﹒７％報７﹒１４元。
　　國企指數報１１０５２，跌０﹒２０％　或跌２１點。上證綜合指數報２８９６﹒２８，跌
７﹒３７點或跌０﹒２５％，成交４３７﹒２８億元人民幣。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６８﹒４０元　　　跌０﹒８０％
　　港交所　（００３８８）　　　２３７﹒２０元　　　跌０﹒７５％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒１４元　　　跌０﹒７０％
　　騰訊控股（００７００）　　　３７７﹒４０元　　　跌０﹒６３％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７４﹒６５元　　　跌０﹒５３％
　　中國平安（０２３１８）　　　　７４﹒１０元　　　跌０﹒１３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒８６元　　　升０﹒１７％
　　長實集團（０１１１３）　　　　６０﹒６０元　　　升０﹒５８％
　　中石油　（００８５７）　　　　　５﹒８４元　　　升１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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