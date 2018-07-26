港股開市破二萬九後倒跌６８點報２８８５２，逾１６０點升幅全銷

《經濟通通訊社２６日專訊》港股開市升１６２點破二萬九關，報２９０８３點暫為現時最
高位，惟該關口阻力極大，隨即調頭向下倒跌６８點報２８８５２，主板成交２００﹒７４億元
。
ｆｂ公布業績後，股價於盤後時段大插，影響本港科技股，騰訊（００７００）倒跌近１％
，報３７７﹒４元；成交約５３２萬股，涉資２０﹒２０億元。
重磅藍籌亦受壓，友邦（０１２９９）跌０﹒８％報６８﹒４元；建行（００９３９）軟０
﹒７％報７﹒１４元。
國企指數報１１０５２，跌０﹒２０％ 或跌２１點。上證綜合指數報２８９６﹒２８，跌
７﹒３７點或跌０﹒２５％，成交４３７﹒２８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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友邦保險（０１２９９） ６８﹒４０元 跌０﹒８０％
港交所 （００３８８） ２３７﹒２０元 跌０﹒７５％
建設銀行（００９３９） ７﹒１４元 跌０﹒７０％
騰訊控股（００７００） ３７７﹒４０元 跌０﹒６３％
匯豐控股（００００５） ７４﹒６５元 跌０﹒５３％
中國平安（０２３１８） ７４﹒１０元 跌０﹒１３％
工商銀行（０１３９８） ５﹒８６元 升０﹒１７％
長實集團（０１１１３） ６０﹒６０元 升０﹒５８％
中石油 （００８５７） ５﹒８４元 升１﹒３９％
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