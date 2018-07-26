港股開市破二萬九後倒跌６８點報２８８５２，逾１６０點升幅全銷

《經濟通通訊社２６日專訊》港股開市升１６２點破二萬九關，報２９０８３點暫為現時最

高位，惟該關口阻力極大，隨即調頭向下倒跌６８點報２８８５２，主板成交２００﹒７４億元

。

ｆｂ公布業績後，股價於盤後時段大插，影響本港科技股，騰訊（００７００）倒跌近１％

，報３７７﹒４元；成交約５３２萬股，涉資２０﹒２０億元。

重磅藍籌亦受壓，友邦（０１２９９）跌０﹒８％報６８﹒４元；建行（００９３９）軟０

﹒７％報７﹒１４元。

國企指數報１１０５２，跌０﹒２０％ 或跌２１點。上證綜合指數報２８９６﹒２８，跌

７﹒３７點或跌０﹒２５％，成交４３７﹒２８億元人民幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ６８﹒４０元 跌０﹒８０％

港交所 （００３８８） ２３７﹒２０元 跌０﹒７５％

建設銀行（００９３９） ７﹒１４元 跌０﹒７０％

騰訊控股（００７００） ３７７﹒４０元 跌０﹒６３％

匯豐控股（００００５） ７４﹒６５元 跌０﹒５３％

中國平安（０２３１８） ７４﹒１０元 跌０﹒１３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８６元 升０﹒１７％

長實集團（０１１１３） ６０﹒６０元 升０﹒５８％

中石油 （００８５７） ５﹒８４元 升１﹒３９％

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