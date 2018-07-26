《經濟通通訊社２６日專訊》金沙中國（０１９２８）母公司拉斯維加斯金沙集團公布業績
，當中公布金沙中國截至２０１８年６月３０止第二個財政季度業績，以美國會計原則計淨利為
４﹒２７億元（美元﹒下同），按年上升３０％；公司總收益淨額為２１﹒１億元，按年增幅為
１８％。金沙中國經季度經調整物業ＥＢＩＴＤＡ增長２５％至７﹒５億美元。（ｋｔ）
26/07/2018 08:46
金沙中國次季多賺３０％，經調整物業ＥＢＩＴＤＡ升２５％
《經濟通通訊社２６日專訊》金沙中國（０１９２８）母公司拉斯維加斯金沙集團公布業績
，當中公布金沙中國截至２０１８年６月３０止第二個財政季度業績，以美國會計原則計淨利為
４﹒２７億元（美元﹒下同），按年上升３０％；公司總收益淨額為２１﹒１億元，按年增幅為
１８％。金沙中國經季度經調整物業ＥＢＩＴＤＡ增長２５％至７﹒５億美元。（ｋｔ）
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