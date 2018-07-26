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即市新聞

26/07/2018 13:29

港股午後變化不大，現下跌２３８點報２８６８２點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》離岸人民幣曾失守６﹒７７關口，恆指午後跌幅大致不變，現
報２８６８２點，跌２３８點，主板成交４９０﹒２４億元。港股今早跟隨外圍高開１６２點，
不過之後轉勢倒跌，午收跌２１２點報２８７０７點。
　　國指報１０９９４點，跌７９點或０﹒７２％。暫時滬指跌２３點或０﹒８１％，報２８８
０點。
　　表列藍籌股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２４﹒６０元　　　下跌３﹒５３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１９﹒０８元　　　下跌３﹒０５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１３﹒１６元　　　下跌２﹒３７％
　　騰訊控股（００７００）　３７１﹒４０元　　　下跌２﹒２１％
　　恆安國際（０１０４４）　　６８﹒６０元　　　下跌１﹒８６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒２３元　　　下跌１﹒７４％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒０８元　　　下跌１﹒５３％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３８﹒１０元　　　下跌１﹒５０％
　　港交所　（００３８８）　２３６﹒００元　　　下跌１﹒２６％
　　中國平安（０２３１８）　　７３﹒３５元　　　下跌１﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生指數　　　　　　　　　　２８６８２點　　下跌２３８點
　　國企指數　　　　　　　　　　１０９７０點　　下跌１０３點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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