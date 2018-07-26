美股造好，港股重上二萬九，高開１６２點報２９０８３

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克達成協議，以避免貿易

戰，但Ｆａｃｅｂｏｏｋ次季業績遜預期，盤後股價大跌兩成，或拖累本港科技股表現。道指收

漲１７２點或０﹒６８％，收報２５４１４點。納指收彈９１點或１﹒１７％，報７９３２點。

標指升２５點或０﹒９１％，升２８４６點。

恆指夜期收報２８９８８點，升７７點，高水６７點。港股ＡＤＲ比例指數升２７４點，報

２９１９５點。

港股重上二萬九，高開１６２點報２９０８３點。國指升８８點報１１１６２點。

金沙（０１９２８）次季多賺三成，現價上升３﹒０１％，報４２﹒７５元，暫升幅最大藍

籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７５﹒００元 下跌０﹒０７％

港交所 （００３８８） ２４０﹒００元 上升０﹒４２％

騰訊控股（００７００） ３８１﹒８０元 上升０﹒５３％

建設銀行（００９３９） ７﹒２５元 上升０﹒８３％

中國移動（００９４１） ６９﹒７５元 無升跌

友邦保險（０１２９９） ６９﹒３０元 上升０﹒５１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒９１元 上升１﹒０３％

中國平安（０２３１８） ７４﹒９０元 上升０﹒９４％

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