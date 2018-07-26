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即市新聞

26/07/2018 09:21

美股造好，港股重上二萬九，高開１６２點報２９０８３

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克達成協議，以避免貿易
戰，但Ｆａｃｅｂｏｏｋ次季業績遜預期，盤後股價大跌兩成，或拖累本港科技股表現。道指收
漲１７２點或０﹒６８％，收報２５４１４點。納指收彈９１點或１﹒１７％，報７９３２點。
標指升２５點或０﹒９１％，升２８４６點。
　　恆指夜期收報２８９８８點，升７７點，高水６７點。港股ＡＤＲ比例指數升２７４點，報
２９１９５點。
　　港股重上二萬九，高開１６２點報２９０８３點。國指升８８點報１１１６２點。
　　金沙（０１９２８）次季多賺三成，現價上升３﹒０１％，報４２﹒７５元，暫升幅最大藍
籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７５﹒００元　　　下跌０﹒０７％
　　港交所　（００３８８）　２４０﹒００元　　　上升０﹒４２％
　　騰訊控股（００７００）　３８１﹒８０元　　　上升０﹒５３％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒２５元　　　上升０﹒８３％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒７５元　　　無升跌
　　友邦保險（０１２９９）　　６９﹒３０元　　　上升０﹒５１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒９１元　　　上升１﹒０３％
　　中國平安（０２３１８）　　７４﹒９０元　　　上升０﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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