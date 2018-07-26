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即市新聞

26/07/2018 16:47

《盤後部署》港股利淡因素猶在，維持二萬八至二萬九上落格局

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《華爾街日報》報道，美國獲歐盟讓步，避免新一輪貿易戰
，歐盟同意會向美國進口更多大豆及液化天然氣（ＬＮＧ），消息刺激美股尾市升勢擴大，道指
最終收升１７２點，報２５４１４點。標指漲２５點，報２８４６點。納指揚９１點，報
７９３２點。
　　受外圍消息帶動，港股今早一舉突破二萬九心理關口，高開１６２點，報２９０８３點，但
已是全日最高位，隨著人幣再度走弱，離岸人民幣曾失守６﹒７７關口，港股隨即調頭向下，騰
訊（００７００）更遭券商唱淡其次季業績表現，港股午後一度挫２９５點，低見２８６２５點
，最終收跌１３９點或０﹒４８％，報２８７８１點。大市成交８１３﹒６８億元跌
５﹒８％。
　　國指跌５２點或０﹒４８％，報１１０２１點。滬指跌２１點或０﹒７４％，收２８８２點


＊歐央議息及美國數據公布，影響人幣短期走勢＊

　　隨著美歐達成協議，令雙方爆發貿易戰的可能性大大降低，並因此刺激歐元反彈，拖累美匯
指數再度急挫，昨日跌０﹒４％，報９４﹒２３３，並已連跌兩日，人民幣近日亦有所回升，但
今日午後出現倒跌，離岸人民幣（ＣＮＨ）更低見６﹒７９。歐央行將於本港時間今晚７點４５
分公布議息結果，市場大致預期會維持息率不變，但歐洲經濟數據有改善跡象，歐央行可能會在
記者會上表達對經濟的樂觀看法，有利歐元繼續反彈，亦是影響短期人民幣的主要因素之一。
　　歐洲央行會議後，市場焦點落在美國明日（２７日）公布的第二季國內生產總值（ＧＤＰ）
及消費支出數據，目前券商對美國經濟表現看法相當樂觀，大部分均預測環比增幅可錄得逾４％
，彭博綜合經濟學家的預測值為４﹒２％，美國首季ＧＤＰ則按季增長２％。若數據符合預期，
料必定會刺激美匯指數大幅反彈，人民幣恐會再進一步下試。

＊歐美暫解決貿易爭端，恐會令中美貿易戰升溫＊

　　人民幣過去兩日從低位反彈，Ａ股及港股跟隨向上，而港股更一度連升四日，累漲９１０點
，但成交未有配合，該四個交易日中只有兩日錄得逾千億成交，其餘兩日成交不足９００億元。
港股通曾連續六日錄得淨流入，但今日跌市下則錄得近１７億元人民幣的淨流出。在大市氣氛轉
好下，成交未有明顯上升，大市升勢主要來自個別板塊，或反映投資者對後市走勢仍感憂慮。
　　事實上，隨著美國與歐盟暫時得到解決，而新一輪的北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）會於今日
在華盛頓舉行，若美國、加拿大及墨西哥三方達成進一步的貿易協議，特朗普恐怕會加大威迫中
國，對中國進口商品徵收更多關稅，亦因而成為市場潛在不穩的主要因素。
　　另外，即使日前中央為減低負面因素的衝擊，放話指要實施更寬鬆的財政政策，而人行亦有
放水動作。不過，中國整體經濟增長仍處於下行狀態，加上債務危機未有降溫跡象，在整體環境
未變及貿易戰陰霾持續籠罩下，人民幣難言會出現大幅反彈空間，因此港股不會有太大突破，預
期會維持二萬八至二萬九的上落格局。（ｔｔ）

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