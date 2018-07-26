《盤後部署》港股利淡因素猶在，維持二萬八至二萬九上落格局

《經濟通通訊社２６日專訊》據《華爾街日報》報道，美國獲歐盟讓步，避免新一輪貿易戰

，歐盟同意會向美國進口更多大豆及液化天然氣（ＬＮＧ），消息刺激美股尾市升勢擴大，道指

最終收升１７２點，報２５４１４點。標指漲２５點，報２８４６點。納指揚９１點，報

７９３２點。

受外圍消息帶動，港股今早一舉突破二萬九心理關口，高開１６２點，報２９０８３點，但

已是全日最高位，隨著人幣再度走弱，離岸人民幣曾失守６﹒７７關口，港股隨即調頭向下，騰

訊（００７００）更遭券商唱淡其次季業績表現，港股午後一度挫２９５點，低見２８６２５點

，最終收跌１３９點或０﹒４８％，報２８７８１點。大市成交８１３﹒６８億元跌

５﹒８％。

國指跌５２點或０﹒４８％，報１１０２１點。滬指跌２１點或０﹒７４％，收２８８２點

。



＊歐央議息及美國數據公布，影響人幣短期走勢＊



隨著美歐達成協議，令雙方爆發貿易戰的可能性大大降低，並因此刺激歐元反彈，拖累美匯

指數再度急挫，昨日跌０﹒４％，報９４﹒２３３，並已連跌兩日，人民幣近日亦有所回升，但

今日午後出現倒跌，離岸人民幣（ＣＮＨ）更低見６﹒７９。歐央行將於本港時間今晚７點４５

分公布議息結果，市場大致預期會維持息率不變，但歐洲經濟數據有改善跡象，歐央行可能會在

記者會上表達對經濟的樂觀看法，有利歐元繼續反彈，亦是影響短期人民幣的主要因素之一。

歐洲央行會議後，市場焦點落在美國明日（２７日）公布的第二季國內生產總值（ＧＤＰ）

及消費支出數據，目前券商對美國經濟表現看法相當樂觀，大部分均預測環比增幅可錄得逾４％

，彭博綜合經濟學家的預測值為４﹒２％，美國首季ＧＤＰ則按季增長２％。若數據符合預期，

料必定會刺激美匯指數大幅反彈，人民幣恐會再進一步下試。



＊歐美暫解決貿易爭端，恐會令中美貿易戰升溫＊



人民幣過去兩日從低位反彈，Ａ股及港股跟隨向上，而港股更一度連升四日，累漲９１０點

，但成交未有配合，該四個交易日中只有兩日錄得逾千億成交，其餘兩日成交不足９００億元。

港股通曾連續六日錄得淨流入，但今日跌市下則錄得近１７億元人民幣的淨流出。在大市氣氛轉

好下，成交未有明顯上升，大市升勢主要來自個別板塊，或反映投資者對後市走勢仍感憂慮。

事實上，隨著美國與歐盟暫時得到解決，而新一輪的北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）會於今日

在華盛頓舉行，若美國、加拿大及墨西哥三方達成進一步的貿易協議，特朗普恐怕會加大威迫中

國，對中國進口商品徵收更多關稅，亦因而成為市場潛在不穩的主要因素。

另外，即使日前中央為減低負面因素的衝擊，放話指要實施更寬鬆的財政政策，而人行亦有

放水動作。不過，中國整體經濟增長仍處於下行狀態，加上債務危機未有降溫跡象，在整體環境

未變及貿易戰陰霾持續籠罩下，人民幣難言會出現大幅反彈空間，因此港股不會有太大突破，預

期會維持二萬八至二萬九的上落格局。（ｔｔ）

