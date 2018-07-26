《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克就貿易問題上達成協議
，緩解特朗普威脅對進口汽車加徵關稅引發的緊張局勢。
特朗普表示，雙方同意歐洲擴大對美國液化天然氣及大豆的進口，並且雙方會降低工業用品
關稅。容克指，在談判進行期間，美國與歐盟將暫緩其他關稅。
特朗普盛讚雙方貿易關係進入新階段，更稱兩人還同意致力於在工業用品方面邁向零關稅。
（ｍｎ）
26/07/2018 08:27
【貿易開戰】特朗普與歐盟委員會主席達成協議，緩和雙方貿易衝突
《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克就貿易問題上達成協議
，緩解特朗普威脅對進口汽車加徵關稅引發的緊張局勢。
特朗普表示，雙方同意歐洲擴大對美國液化天然氣及大豆的進口，並且雙方會降低工業用品
關稅。容克指，在談判進行期間，美國與歐盟將暫緩其他關稅。
特朗普盛讚雙方貿易關係進入新階段，更稱兩人還同意致力於在工業用品方面邁向零關稅。
（ｍｎ）
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