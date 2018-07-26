【貿易開戰】特朗普與歐盟委員會主席達成協議，緩和雙方貿易衝突

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克就貿易問題上達成協議

，緩解特朗普威脅對進口汽車加徵關稅引發的緊張局勢。

特朗普表示，雙方同意歐洲擴大對美國液化天然氣及大豆的進口，並且雙方會降低工業用品

關稅。容克指，在談判進行期間，美國與歐盟將暫緩其他關稅。

特朗普盛讚雙方貿易關係進入新階段，更稱兩人還同意致力於在工業用品方面邁向零關稅。

（ｍｎ）

