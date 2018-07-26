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26/07/2018 18:11

《台股攻略－馮偉明》台股今日站上１１０００點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升４４﹒８２點，收１１０１０﹒６１點，成交金額為新
台幣１３２２﹒５０億元。
　　美股再創歷史新高，台股連日來在萬一點關口前躊躇，今日在被動元件及原物料股帶動下，
指數站上１１０００點大關。大立光震盪走低，盤中跌近１％，鴻海先弱後強，中場過後翻紅來
到新台幣８３元之上；台積電於平盤附近整理；聯電對第三季營運釋出保守展望，股價重挫，一
度大跌超過６％，回測季線。被動元件股基本面題材豐富，市場看好ＭＬＣＣ和晶片電阻下半年
表現，華新科開高走高，升超過１﹒５％，國巨翻黑跌１％。大同在經營權題材持續發酵下，今
日大漲衝上新台幣４０元大關，再創１８年新天價。太陽能產業傳出利多，元晶、安集、新日光
、太極能及昱晶等均漲逾半根停板。傳產股今日為重要撐盤要角，中鋼今日除息表現不俗，緩步
邁向填息，水泥股多頭點火，台泥全年ＥＰＳ有望衝破４元，盤中大漲一日完成填息，並朝填權
路邁進，亞泥亦升５﹒５％以上。
　　現台股仍在所有均線之上，反彈走勢尚未完結。近期進入第二季財報公布旺季，若國際股市
沒有太大變動，預期下半年具成長潛力的產業表現將較凸出。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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