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即市新聞

26/07/2018 09:53

《窩輪豪情－梁業豪》買賣牛熊證與衍生權證真的這般簡單？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
綜合企業與能源業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為恆生銀行（０００１１）、中國建
築（０３３１１）與中交建（０１８００），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為恆生
銀行、中國建築與裕元集團（００５５１）。
　　自從港股短期形勢轉好後，投機者應以候低持有牛證或認購權證為主，候高持有熊證或認沽
權證為副。除了作好上述的注碼控制，順勢大注，逆勢小注外，大家還須懂得於單邊升市中只造
好，不造淡；於單邊跌市中只造淡，不造好。最後，於市況不明朗，處於窄幅橫行，牛皮待變的
階段時，投機者應暫作壁上觀，不應貿然入市買貨賭運氣。希望大家明白，買賣牛熊證與衍生權
證並非一般投機者想像般簡單。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５１﹒０４７，國企指數ＩＢＳＩ則報５１﹒９８５，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現仍以國企股的表現較佳，整體大市則仍屬於好友的天下。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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