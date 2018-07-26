《談國論企－黎偉成》激發社會活力推動有效投資穩增

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０１８年７月２３日主持國務院常務會議，在支持

擴內需調結構促進實體經濟發展的政策，策略不僅有「部署更好發揮財政金融政策作用」，更有

「激發社會活力，推動有效投資穩定增長」，認為此是推進供給側結構性改革補短板、鞏固經濟

穩中向好勢頭、促進就業的重要舉措。雙管齊下，用意當然是反擊特朗普匆匆推出專門針對中國

的各種各樣貿易、經濟、科技等戰的同時，穩定甚至盡善本國經濟，盡量降低或減少特朗普劣策

劣行對華的衝擊或損失。



＊深化投資領域放管服改革挺民企迎外商＊



會議所要激發的社會活力，做法主要有：（一）「要深化投資領域」放管服「改革，調動民

間投資積極性」。政府近年力推的「放管服」政策，所指的「放」是簡政放權，降低準入間檻；

「管」是放管結合，而管之中是要公正監管，促進公平競爭；１「服」即以優化服務，高效服務

，營造便利環境，而國務院常務會議今次要強化的，是在投資領域「放管服」改革的深化，對象

是民間投資，使之更有積極性發展，與「混改」配合，成為推動整體國民經濟多元化、多樣化發

展的十分重要新階段。

在「放管服「深化改革的新措施，有（Ｉ）「在交通、油氣、電信等領域推介一批以民間投

資為主、投資回報機制明確、商品潛力大的項目」，此項重點主要為（ｉ）面對本國的民間投資

，（ｉｉ）所涉及的行業有交通、電信，而惹人注目的是「油氣」，特別是「油」，因過去主要

是以「氣」為主，如今有「油」，不僅是政策進一步放寬，更重要者會是民間企業不斷壯大，有

若干企業顯然有足夠的財政能力參與石油業的投資和發展。

至於（ＩＩ）「推進高水平對外開放，完善外商再投資鼓勵政策，加快己之簽約外資項目落

地」，所涉的「對外開放」，是高水平的放開，並且會推出政策鼓勵外商的「再投資」，即在加

大原有在華的投資，盡量利用所賺的利潤甚至新引入資金進行再投資。此為長效的引外資策略和

機制。

在支持民企和鼓勵外商新的投資及再投資的同時，會議亦相當重視（二）「要有效保障在建

項目資金需求。督促地方盤活財政存量資金，引導金融機構按照市場化原則保障融資平台公平合

理融資需求，對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾」。此為「在建項目」，國務院所要

做到的是有效保障相關項目的資金需求，使項目能夠確保穩定發展和完成，要避免「資金斷供、

工程爛尾」之象出現。



＊要有效保障在建項目資金需求促經濟穩中求進發展＊



由是會議要求：（１）督促地方盤活財政存量資金，引導金融機構按照市場化原則保障融資

平台公平合理融資需求，（２）對必要的在建項目要避免資金斷供、工程爛尾，此使投資能夠發

揮支持經濟發展重大作用。

另一個重點，為（三）「要對銜接發展和民生需要，推進建設和儲備一批重大項目。加強基

礎研究和關鍵領域核心技術攻關」，所要做到的是兩件重大的事情（Ａ）推進的建設和儲備的一

大批項目，是為了銜接發展所需，和重視民生需要。

（Ｂ）「加強基礎研究和關鍵領域核心技術攻關」。此點重要之處，是在核心技術上攻關的

為（ａ）基礎研究和（ｂ）關鍵領域。對勁。

會議通過了石化產業規劃布局方案，要求安全環保優先，並支持民營和外資企業獨資或控股

投資，促進產業升級。（寫於加拿大多倫多）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

