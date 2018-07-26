《異動股》朸濬國際（０１３５５）控股權易手，復牌急升近６０％

《經濟通通訊社２６日專訊》朸濬國際（０１３５５）今日復牌，現飆升５０﹒５４％，報

１﹒４元；成交約１５６萬股，涉資２１８萬元。暫為升幅第二大個股。

朸濬國際公布，Ｈｅｈｕｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ已

向中華醫學海外收購２﹒６９億股股份，佔已發行股本約６０％，相當於每股１﹒１１５２元，

較停牌前每股０﹒９３元溢價約１９﹒９１％，總代價３億元。

Ｈｅｈｕｉ提出全面要約，要約價同為１﹒１１５２元。要約人為投資控股公司，由袁富兒

全資擁有。袁富兒為商人，在中國的物業發展及投資業務積逾１８年經驗，並於１９９６年成立

深圳合正。除中國之物業發展及投資外，深圳合正已擴展至其他業務，包括金融業務、醫學業務

及酒店及旅遊業務。

要約人及其一致行動人士擬繼續公司的現有主要業務及於聯交所主板上市，並不擬行使任何

權利強制性收購全部股份。

中華醫學海外分別由丁一凡及黄雲擁有９０％及１０％；黃雲為公司執行董事。

現時，恆生指數報２９０５５，上升１３４點或上升０﹒４６％，主板成交４３﹒４０億元

。上證綜合指數報２９０４﹒１６，上升０﹒５１點或上升０﹒０２％，成交５７﹒６７億元人

民幣。（ｋｔ）

