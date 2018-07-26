《異動股》騰訊遭券商料次季業績遜預期現挫近２％，重磅股偏軟

《經濟通通訊社２６日專訊》騰訊控股（００７００）現價跌１﹒７９％，報３７３元；成

交約９１６萬股，涉資３４﹒６３億元。現價已跌向本周一（２３日）錄得的３６９﹒２元的年

內最低位。

騰訊將於下月１５日公布業績，建銀國際近日發表研究報告，將騰訊目標價由５００元調低

至４８５元，但維持「優於大市」的評級。同時，該行將騰訊２０１８－２０年度按非通用會計

準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）盈利預測下調２－３％，以反映對網絡遊戲業務更為保守的假設。

建銀國際預期，騰訊第二財季的收入將按年增長３８％至７８１億元人民幣，主要由廣告及

其他收入帶動，但因銷售組合調整，估計毛利率將由去年第二季的５０％下降至今年第二季的

４８﹒３％，預計營運開支對銷售比率會輕微改善至２０﹒６％，估計第二季按非通用會計準則

計算的盈利將按年增長１６﹒７％至１９１億人民幣，低於彭博調查的平均預測。

另外其他重磅股亦無力，友邦保險（０１２９９）報６８﹒１元，跌１﹒２３％，成交達

５３０萬股，涉資３﹒６４億元。

與此同時，恆生指數報２８７１２，跌２０８點，主板成交４１６﹒４６億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３７３﹒００元 跌１﹒７９％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒１０元 跌１﹒２３％

建設銀行（００９３９） ７﹒１１元 跌１﹒１１％

匯豐控股（００００５） ７４﹒４０元 跌０﹒８７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８１元 跌０﹒６８％

中國平安（０２３１８） ７３﹒７０元 跌０﹒６７％

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