《午市前瞻》貿易戰消息漸被消化，港股仍有力反覆挑戰２９５００

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克達成協議，以避免貿易

戰，道指收漲１７２點，納指反彈９１點，標指升２５點，令港股今早跟隨外圍高開１６２點報

２９０８３重上兩萬九，但已是早市最高位。受人民幣波動影響，離岸人民幣曾失守６﹒７７關

口，港股其後調頭轉向，升幅全銷，一度倒跌２２３點低見２８６９７，午收跌２１２點或

０﹒７４％，報２８７０７點，半日高低位波幅達３８５點。國指跌８２點或０﹒７４％，午收

報１０９９１點。半日主板成交４４３﹒０８億元。

滬指則滑落１８點或０﹒６３％，報２８８５點。



＊ｆｂ大跌拖累騰訊，金沙季度多賺三成＊



美股Ｆａｃｅｂｏｏｋ第二季每月活躍用戶人數及收入均較預期差，數個月前公司捲入數百

萬用戶數據外洩醜聞，股價盤後大跌兩成，香港方面騰訊（００７００）受影響滑落２％，報

３７２﹒２元。其他科技股亦偏軟，金山軟件（０３８８８）、中軟國際（００３５４）分別跌

２﹒６３％及１﹒８３％，報２０﹒３５元及６﹒４３元。

金沙中國（０１９２８）母公司拉斯維加斯金沙集團公布業績，當中公布金沙中國第二個財

政季度，以美國會計原則計淨利按年上升３０％，摩通維持金沙中國「增持」評級，目標價５０

元不變，而麥格理維持「跑輸大市」評級，目標價３３元不變，結果金沙中國曾漲逾３％，午收

亦微漲０﹒６％，報４１﹒７５元。同業銀娛（０００２７）跌０﹒５４％，報６４﹒３５元。



蒙牛（０２３１９）早前被麥格理唱淡，現跌３﹒７３％，報２４﹒５５元，暫為半日跌幅

最大藍籌。其他藍籌股方面，港交所（００３８８）、友邦（０１２９９）及匯控

（００００５）分別跌１﹒２６％、１﹒３１％及０﹒８７％，午收分別報２３６元、

６８﹒０５元及７４﹒４元。



＊普拉達獲摩通唱好爆升，耐世特沽壓增＊



沙特油輪遭也門叛軍攻擊，因此沙特暫停紅海的石油運輸。消息令油價上升，油股方面，中

石油（００８５７）漲０﹒８７％，報５﹒８１元。中石化（００３８６）升０﹒１４％，報７

﹒３７元。中海油（００８８３）跌０﹒６２％，報１２﹒８元。

普拉達（０１９１３）下周三（８月１日）放榜，摩通將目標價由３４元升至４２元，評級

由「中性」升至「增持」，股價大漲９﹒０１％，報３８﹒７元。

耐世特（０１３１６）挫９﹒２％，報９﹒２８元，盤中見９﹒２６元為近年半低位。

中興（００７６３）稱已恢復主要經營活動，績前受壓跌３﹒９４％，報１３﹒６４元。

路勁（０１０９８）料中期多賺至少２倍，股價漲７﹒２７％報１５﹒３４元。



＊李偉傑：ｆｂ急挫，影響全球投資氣氛＊



港股截至昨日連升四日，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，港股今早一度突破

２９０００點水平，但因美國重磅股Ｆａｃｅｂｏｏｋ季績表現未達預期，股價更於盤後交易時

段錄得大跌２０％，導致全球投資氣氛緊張。另一方面，中美貿易戰暫未見軟化跡象，惟消息開

始被投資者遺忘，他預期港股短期內仍有力反覆挑戰２９５００點，即接近５０天線（約

２９６４７點）水平。

板塊方面，基建鐵路股過去兩日因中央加大基建投而累漲，但今早獲利回吐。他指，由於相

關股份表現一向低迷，資金只藉利好消息炒作，所以有關調整實屬正常。他強調，基建鐵路股為

中國經濟的重要指標，所以宣布項目的落實機會相對高，但僅適宜小量入手。（ｍｗ、ｆｆ）

