《美元走勢－羅明立》歐美貿易上取得共識，博美元回調可低吸歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒８９ １１０﹒６０ １１０﹒６３

歐元╱美元 １﹒１７４４ １﹒１７２５ １﹒１７４０

英鎊╱美元 １﹒３２１３ １﹒３１９４ １﹒３２０２

美元╱瑞郎 ０﹒９９２２ ０﹒９９０３ ０﹒９９１３

美元╱港元 ７﹒８４６９ ７﹒８４３０ ７﹒８４５７



《美元走勢》星期三（２５日）歐盟和美國雙方公布了一系列聯合措施，同意共同努力，在

非汽車類別的工業產品邁向「零關稅」和「零補貼」，而歐盟則會進口更多美國液化天然氣和大

豆。雙方亦會致力解決鋼鋁關稅的問題。在這個貿易談判期間，雙方都會暫緩開徵新關稅。之後

市場將會聚焦到中美貿易問題，由於歐盟對美國作出讓步，中國現時通過財政及貨幣政策來打持

久戰，但受到的壓力將更大。

歐美在貿易上取得共識，明顯紓緩了雙方貿易的風險，避險資金流出美元，美匯指數昨日跌

至９４﹒１５水平，今早（２６日）在９４水平小幅上落，未有明顯方向，但技術走勢顯示美元

再次跌破５０天線，可能要下試９３﹒６０。

歐元匯價昨日上升，關鍵仍然是１﹒１８００的阻力。今晚歐洲央行舉行議息會議，預期貨

幣政策不變，但投資者關注行長對加息時間會否有新的講法。１﹒１６５０會是初步支持，博美

元深度回調可候位吸納歐元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７０５ １﹒１８４０ １﹒１６４５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１７０ １﹒３３００ １﹒３１２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

