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即市新聞

26/07/2018 14:55

《美元走勢－羅明立》歐美貿易上取得共識，博美元回調可低吸歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒８９　　　１１０﹒６０　　　１１０﹒６３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７４４　　　１﹒１７２５　　　１﹒１７４０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２１３　　　１﹒３１９４　　　１﹒３２０２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２２　　　０﹒９９０３　　　０﹒９９１３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６９　　　７﹒８４３０　　　７﹒８４５７

　　《美元走勢》星期三（２５日）歐盟和美國雙方公布了一系列聯合措施，同意共同努力，在
非汽車類別的工業產品邁向「零關稅」和「零補貼」，而歐盟則會進口更多美國液化天然氣和大
豆。雙方亦會致力解決鋼鋁關稅的問題。在這個貿易談判期間，雙方都會暫緩開徵新關稅。之後
市場將會聚焦到中美貿易問題，由於歐盟對美國作出讓步，中國現時通過財政及貨幣政策來打持
久戰，但受到的壓力將更大。
　　歐美在貿易上取得共識，明顯紓緩了雙方貿易的風險，避險資金流出美元，美匯指數昨日跌
至９４﹒１５水平，今早（２６日）在９４水平小幅上落，未有明顯方向，但技術走勢顯示美元
再次跌破５０天線，可能要下試９３﹒６０。
　　歐元匯價昨日上升，關鍵仍然是１﹒１８００的阻力。今晚歐洲央行舉行議息會議，預期貨
幣政策不變，但投資者關注行長對加息時間會否有新的講法。１﹒１６５０會是初步支持，博美
元深度回調可候位吸納歐元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７０５　　　１﹒１８４０　　　１﹒１６４５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３１７０　　　１﹒３３００　　　１﹒３１２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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