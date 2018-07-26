【本港經濟】６月出口貨值按年升３﹒３％，低於預期

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，今年６月份本港整體出口上升３﹒３％至

３４０３億元，進口貨值升４﹒４％至９９４５億元，兩者升幅均低於巿場分別預測的７﹒９％

和８﹒２％，並較今年５月的１５﹒９％和１６﹒５％升幅顯著放緩。今年６月，本港錄得有形

貿易逆差５４１億元，相等於商品進口貨值的１３﹒７％。巿場本來估計，６月貿赤只有５２０

億元。



＊首六個月出口貨值升９﹒３％＊



今年上半年的商品整體出口貨值按年上升９﹒３％。同時，商品進口貨值亦上升

１０﹒５％。期內錄得有形貿易逆差２７３７億元，相等於商品進口貨值的１２﹒２％。

政府發言人表示，６月份的商品出口貨值按年進一步增長，儘管增速因去年同期基數較高而

有所減慢。輸往多個主要市場的出口均錄得不同程度的增幅，展望未來，雖然環球經濟的增長勢

頭在今年至今仍然持續，但是美國與其他主要經濟體的貿易摩擦升溫，或會拖累往後的環球經濟

氣氛及貿易擴張，為香港的出口前景帶來下行風險。政府會繼續密切留意有關情況。



＊輸往台灣出口大跌２５％＊



今年６月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升１﹒１％。此地區內，輸往部分

主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升１９﹒４％）、泰國（升１９﹒３％）、

馬來西亞（升１４﹒９％）、菲律賓（升８﹒１％）、日本（升４﹒９％）和中國內地（內地）

（升２﹒９％）。另一方面，輸往台灣和印度的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌２５﹒０％

和２３﹒７％。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是德國

（升１２﹒７％）和美國（升１０﹒３％）。同時，輸往英國的整體出口貨值則下跌２３﹒６％

。

６月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、

儀器和用具及零件」（升１１﹒５％）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（升５﹒６％）和

「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（升７﹒３％）。然而，「非金屬礦物製品」的整

體出口貨值則錄得跌幅（跌１９﹒８％）。（ｃｌ）

