《經濟通通訊社２６日專訊》長建（０１０３８）公布，截至６月底止中期純利按年升
５﹒０４％，至５９﹒４２億元，每股溢利２﹒３６元，中期息每股０﹒６８元，按年增加１﹒
５％。
期內，營業額１９４﹒５億元，按年增加３９﹒２％；基建投資之銷售及利息收入３５﹒４
８億元，升２７﹒８％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
26/07/2018 16:37
長建中期純利升５％至５９﹒４２億，派中期息微升至０﹒６８元
《經濟通通訊社２６日專訊》長建（０１０３８）公布，截至６月底止中期純利按年升
５﹒０４％，至５９﹒４２億元，每股溢利２﹒３６元，中期息每股０﹒６８元，按年增加１﹒
５％。
期內，營業額１９４﹒５億元，按年增加３９﹒２％；基建投資之銷售及利息收入３５﹒４
８億元，升２７﹒８％。（ｋｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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