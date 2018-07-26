長建中期純利升５％至５９﹒４２億，派中期息微升至０﹒６８元

《經濟通通訊社２６日專訊》長建（０１０３８）公布，截至６月底止中期純利按年升

５﹒０４％，至５９﹒４２億元，每股溢利２﹒３６元，中期息每股０﹒６８元，按年增加１﹒

５％。

期內，營業額１９４﹒５億元，按年增加３９﹒２％；基建投資之銷售及利息收入３５﹒４

８億元，升２７﹒８％。（ｋｙ）



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