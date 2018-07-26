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即市新聞

26/07/2018 19:10

《再戰明天》亞馬遜和英特爾盤後派業績，內地公布６月工業利潤

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明日，亞馬遜和英特爾於收市後公布業績，中國公布６月工業
利潤，法國公布第二季國內生產總值。

＊亞馬遜和英特爾盤後派業績＊

　　於美股收市後公布業績的公司有：星巴克（暫定）、亞馬遜、英特爾和信安金融集團等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）發布
一周貨幣市場共同基金數據。
　　明日在約翰內斯堡舉行的金磚國家（ＢＲＩＣＳ）峰會進入最後一日。

＊中國公布６月工業利潤＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布７月東京核心消費者物價指數，年率料維持於
０﹒７％。７月東京消費者物價指數年率料由０﹒６％升上０﹒７％。
　　９：３０ａｍ，澳洲公布第二季生產者物價指數。同時，中國公布６月工業利潤。
１０：３０ａｍ，新加坡公布第二季失業率（經季節調整），料維持於２％。

＊法國公布第二季國內生產總值＊

　　明午１：３０ｐｍ，法國公布第二季國內生產總值，季率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率
由２﹒２％放緩至１﹒９％。２：００ｐｍ，德國公布６月進口物價月率，料由１﹒６％降至
０﹒３％；年率料由３﹒２％升上４﹒５％。　　　

＊壹傳媒開股東會＊

　　在本港，明日，壹傳媒（００２８２）開股東周年大會。（ｈｏ）

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