《再戰明天》亞馬遜和英特爾盤後派業績，內地公布６月工業利潤

《經濟通通訊社２６日專訊》明日，亞馬遜和英特爾於收市後公布業績，中國公布６月工業

利潤，法國公布第二季國內生產總值。



＊亞馬遜和英特爾盤後派業績＊



於美股收市後公布業績的公司有：星巴克（暫定）、亞馬遜、英特爾和信安金融集團等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）發布

一周貨幣市場共同基金數據。

明日在約翰內斯堡舉行的金磚國家（ＢＲＩＣＳ）峰會進入最後一日。



＊中國公布６月工業利潤＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布７月東京核心消費者物價指數，年率料維持於

０﹒７％。７月東京消費者物價指數年率料由０﹒６％升上０﹒７％。

９：３０ａｍ，澳洲公布第二季生產者物價指數。同時，中國公布６月工業利潤。

１０：３０ａｍ，新加坡公布第二季失業率（經季節調整），料維持於２％。



＊法國公布第二季國內生產總值＊



明午１：３０ｐｍ，法國公布第二季國內生產總值，季率料由０﹒２％升上０﹒３％；年率

由２﹒２％放緩至１﹒９％。２：００ｐｍ，德國公布６月進口物價月率，料由１﹒６％降至

０﹒３％；年率料由３﹒２％升上４﹒５％。



＊壹傳媒開股東會＊



在本港，明日，壹傳媒（００２８２）開股東周年大會。（ｈｏ）

