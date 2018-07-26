《小傳日記》難敵阻力兩萬九，魚缸倒跌往下走！

《小傳日記》魚缸經過四連升，今朝（２６日）再乘勢衝上兩萬九後，終於遇上強大阻力要

回一回氣。花旗國總統侵侵同歐盟委員會主席容克達成協議，為貿易戰降溫，令花旗國魚缸造好

，亦帶動香江魚缸跟隨外圍高開１６２點見２９０８３點，但就已經見全日最高位。另一方面，

人仔又弱，魚缸其後調頭轉向，一度跪低２９５點見２８６２５，全日高低位波幅達４５８點。

花旗國駐華使館外突發生爆炸，魚缸氣氛都係麻麻，最終埋單計就回落１３９點或半個巴仙，報

２８７８１點。主板成交８１３﹒６８億銀減少近６巴仙。國貨方面，向下質低５２點或半個巴

仙，報１１０２１點。Ａ場就唔見２１點或０﹒７巴仙，報２８８２點。



＊臉書表現差ＱＱ唔靚價，蒙牛又潛水中興成負累＊



花旗國科網股「臉書」份成績表唔合格，收入同用戶增長畀人打兩個大交叉都算，盤後股價

仲要大跌兩成，結果香江呢邊ＱＱ（００７００）跟埋落去潛水，而班大行孖沙一齊話ＱＱ第二

季呢樣唔得嗰樣唔掂，搞到ＱＱ碌低逾１巴仙報３７４﹒８銀。

另外，今日蒙牛（０２３１９）一齊落水瀉近３巴仙收２４﹒７５銀。蒙牛有球王美斯代言

，佢領軍嘅阿根廷喺世界盃一早出局已經慘啦，連呢隻牛都唔生性，早前仲要被麥格理唱淡，難

怪有今日一跌。

早前被花旗國針對嘅中興（００７６３）早前被中金削他屐，公司聲稱恢復主要經營活動，

但臨近放榜，今日跪低４巴仙收１３﹒６２銀，究竟中興過唔過到業績呢個「劫」呢？



＊金沙派業績股價欠動力，車車獲唱好跌勢仍難逃＊



金沙中國（０１９２８）母公司拉斯維加斯金沙集團公布業績，當中公布埋金沙中國第二個

財政季度，原來淨利按年上升三成，摩通維持金沙中國「增持」評級，今朝股價曾經一度衝上逾

３巴仙，不過，麥格理就唔睇好，維持「跑輸孖屐」評級，加上魚缸氣氛一般，結果金沙最尾碌

返落嚟，收市穩報４１﹒５銀。街坊銀娛（０００２７）唔見近１巴仙，報６４﹒１銀。

同賭股一樣走勢向下嘅仲有砵砵車，大和睇好吉利（００１７５）同華晨（０１１１４），

認為兩者業績會好過孖屐預期，不過即使係咁，吉利亦拉唔切手掣溜後逾３巴仙，報１９﹒０４

銀，係是日最弱藍戰士。華晨就唔見５巴仙，報１０﹒６銀。長汽（０２３３３）軟逾２巴仙，

報５﹒５３銀。



＊中港地產佬炒高無難度，龍湖表現佳恆隆值得買＊



本地同神州磚頭輪住炒上，龍湖（００９６０）旗下滬蘇公司合併，整合架構，今日股價再

次落鑊，飛起近４巴仙，報２３﹒５５銀。但其他內房佬就榮辱互見，神州當局話唔會放鬆調控

，碧桂園（０２００７）唔見逾１巴仙，報１３﹒２８銀；恆大（０３３３３）收市反彈近１巴

仙報２１﹒６５銀，曾一度跌見２１﹒２銀；潤地（０１１０９）跪低ＤＤ，報２８﹒８銀。

恆隆地產（００１０１）獲匯證唱好，股價全日都保持到個勢兼做最佳藍戰士，全日踢高逾

１巴仙報１６﹒２８銀。其他地產佬跟住一齊起飛，恆地（０００１２）有少少油水落袋，報

４２﹒９５銀；新地（０００１６）穩報１２０﹒９銀；新世界（０００１７）創月高位後倒跌

半個巴仙，報１１﹒０４銀。



＊藍鼎拎賭牌股民個個買，路勁發盈喜升勢沒法擋＊



唔知缸友嘅菲律賓姐姐，識唔識藍鼎（００５８２）呢隻魚仔呢？話說公司喺嗰邊拎到預賭

牌，有效期係１５年，公司仲會喺馬尼拉經營綜合渡假村。今日隻藍鼎復賽後應聲彈出，開市價

升近四成，雖然最後升幅收窄，得返近６巴仙升幅，報８﹒３４銀，但前景似乎都ｏｋ。

魚缸無嘢好炒，一啲有消息嘅股份成為落鑊對象。路勁（０１０９８）預期半年度純利升幅

預料不少於兩倍，隻股今日嘅表現同佢個名一樣咁「勁」，破埋一個月高位１５﹒５６銀，飛起

逾７巴仙，報１５﹒３２銀。

朸濬（０１３５５）控股權轉手，今日股價都上過五成升幅兼創歷史新高，收市彈高近２４

巴仙，報１﹒１５銀。

有人歡喜有人愁。和電（００２１５）表現就無咁叻仔啦，中期少賺３９巴仙兼削股息，所

以股價表現回落，跣低逾３巴仙，報２﹒８２銀。海航旗下ＣＷＴ（００５２１）就預料中期轉

盈為虧，仲話要蝕５億至６億元，搞到瀉近５巴仙，報０﹒２２２銀。請請！



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