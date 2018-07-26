《真知灼見－溫灼培》歐美暫避免了貿易戰

《真知灼見》歐洲委員會主席容克與美國總統特朗普於昨晚（２５日）的會面，達成了一系

列共識避免了雙方爆發貿易戰。首先，歐盟同意與美國成立較高層次的工作小組，就入口關稅、

出口補貼及入口保護等一系列的雙方貿易問題作全面檢討，且承諾會共同改革世界貿易組織。短

期之內，歐盟則會增加購買美國大豆及液化天然氣，及降低化工產品及藥品入口關稅以換取美國

不要對歐洲的工業製成品，如汽車徵關稅。在會後的記者會上，特朗普形容歐美雙方正向零關稅

零補貼邁進。由於歐美雙方爆貿易戰機會降，市場投資氣氛明顯改善，美股道指昨晚升１７２點

或０﹒６８％，歐元匯價昨晚亦隨即上升，今早於亞洲市場報１﹒７３３美元。在歐元上升帶動

下，其他貨幣包括英鎊甚至人民幣均見上揚。



＊歐洲立場明顯軟化＊



歐洲的立場比較早前明顯軟化。先前歐盟表明不會在威脅下與美國討論新的貿易修條款，但

現在，歐盟不單願意與美國就貿易重新展開談判，還願意購買大量美國大豆以換取美國不要對歐

洲汽車進口徵重關稅，這對歐盟而言是一個很大退讓。有一點必須理解，這類貿易談判往往要用

上很長時間，就如北美自由貿易協議，談了一整年也未能有任何結果。所以，現階段我們只能謂

歐洲或可避免了貿易戰，但要為歐元匯價帶來支持，還需看國際上整體美元匯價走勢。若果中美

貿易戰擴大拖累了環球投資氣氛，導致投資者把資金轉反美元避險，展時料美元走強機會仍然較

大。另外，當然同時要留意歐央行的貨幣政策變化。現階段技術上料美匯指數或於９６指數點見

阻力，但料９３指數點支持力仍然龐大。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

