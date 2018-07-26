《投資領域－譚家駿》改革持續，中國股市表現可期

《投資領域》中美貿易糾紛仍然未了，再加上人民幣近期持續偏軟都令中國股市表現乏力，

但是隨著中國堅定推行深化改革，我們認為其長線價值依然吸引，而且經過調整後已值得買入。



＊金融改革無懼困阻＊



深化改革一直是推動中國經濟穩步向好的關鍵。其中，金融改革對於中國長遠發展影響深遠

，所以即使近日面對中美貿易關係持續惡化，亦無阻金融業推行改革，好像市場傳出資本新規快

將出台，而條例會較之前預期有所寬鬆，以讓市場有更大空間應對經濟變化，同時保持朝改革目

標前進。

另外，中國證監會在今年７月已就《證券登記結算管理辦法》及《上市公司股權激勵管理辦

法》等相關規定的修改草案，向社會進行徵詢，計劃擴大開放，容許更多符合條件的外國投資者

開立Ａ股賬戶。在今年較早時間監管方亦公布了對證券公司、基金管理公司、期貨公司的外資持

股比例上限放寬規定及時間表。各措施均顯示開放金融市場方向是堅定不移。



＊國企混提升股東回報＊



除了金融改革外，國企改革也是中國重要的改革項目。從２０１５年起，三分之二的央企進

行了重組、上市，或引入一定程度的股東改革。實力較強的國企收購較弱的，不良資產被減持；

沒有效率兼長期虧損的「殭屍企業」獲准倒閉及退市。

市場化是中國經濟發展方向之一，可是關乎本地經濟安全或對國家重要的企業或行業某程度

仍由國家掌握，中國政府在經濟上的角色較以往更突出，背後目標是要整合本地一些國企，以提

高她們的競爭力與國際對手競爭。

此事表面來看是在開倒車，但於國企主導行業引入市場化改革的混合股權改革長線仍是正面

的。民企可以將最優良的企業管治行為規範引入，於管理決策發揮影響力，提高效率及股東回報

，同時國家可保持一定權益。

混合所有制改革，是注入私營資本到國有企業，於多數情況下，政府的擁有權會降至少數權

益，並需要遵從股權擁有制及激勵計劃去促使管理層與股東的利益保持相符，這有助令國企水平

提升至更貼近優質民企。例如，一家國企電訊營運商於去年實行混改，引入民營資本作為策略股

東。於改革後，策略股東持股３５％，政府持有３７％，另有２５％為流通股，餘下有約

２﹒７％擴大後資本被分派到僱員激勵計劃。

事實上，國企改革已漸見成效，有助提高中國股市回報。另外，行業整合有利削減成本及產

生其他協同效應，而且出售資產推高了生產力。在去年國企資產總額約達９萬億美元，利潤創下

了紀錄新高，盈利平均出現１５％增長，數據為５年來最強勁。

整體來看，改革仍然是中國經濟未來關鍵，並有助長線保持穩健增長。此外，在股市調整後

，目前估值已吸引，長線表現讓人期待。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

