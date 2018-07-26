港股終止四連升，高開低收１３９點報２８７８１，成交近８１４億

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克達成協議，以避免貿易

戰。道指收漲１７２點報２５４１４，納指及標指亦漲約１％。港股今早跟隨外圍造好，重上二

萬九，高開１６２點報２９０８３點，但已為全日最高位。

午後受人民幣波動影響，離岸人民幣曾失守６﹒７７關口，加上騰訊（００７００）受壓，

港股調頭回落，全日收報２８７８１點，跌１３９點。主板成交８１３﹒６８億元少近６％。滬

指跌２１點或０﹒７４％，報２８８２點，國指跌５２點或０﹒４８％，報１１０２１點。



＊騰訊遭唱淡業績走低，內房藍籌股普遍無力＊



ｆｂ公布業績後盤後急跌兩成，拖累本港科技股表現。騰訊將於下月１５日公布業績，建銀

國際發表研究報告，將目標價由５００元調低至４８５元，亦唱淡其次季業績，但維持「優於大

市」的評級，騰訊全日跌１﹒３２％收３４７﹒８元；另外，中金指出，由於《劍網３》和《雲

裳羽衣》表現欠佳，下調金軟（０３８８８）目標價至３０元，金軟件收報２０﹒３元，下滑２

﹒８７％。

車股亦捱沽。雖然大行仍然看好吉利（００１７５），大和予吉利目標價為３６元，華晨（

０１１１４）目標價則為２１元，但兩者同樣下跌，收市分別報１９﹒０４元及１０﹒６０元，

下跌３﹒２５％及５﹒０２％，吉利更是為表現最差藍籌。廣汽集團（０２２３８）更大跌３﹒

５６％，報７﹒０４元。

藍籌股普遍無力，友邦保險（０１２９９）雖獲高盛升目標至８０元，惟仍跌０﹒９４％，

報６８﹒３元；匯控（００００５）尾市收窄跌幅，微軟０﹒４％，報７４﹒７５元；建行（０

０９３９）下滑０﹒５６％，報７﹒１５元；蒙牛（０２３１９）此前遭麥格理唱淡，下跌

２﹒９４％，報２４﹒７５元。而恆隆地產（００１０１）則升１﹒１２％報１６﹒２８元，為

最佳藍籌股。



＊內房遇冷融創碧桂園回落，普拉達獲摩通唱好＊



官媒《新華社》發文稱各地應嚴格把「房住不炒」，內房遇冷。融創中國（０１９１８）及

碧桂園（０２００７）雙雙下跌，分別滑３﹒６１％及１﹒４８％，報２５﹒３５元及１３﹒２

８元。

普拉達（０１９１３）獲摩通唱好，上調目標價至４２元，其於下周三放榜前升逾８﹒５９

％，收報３８﹒５５元。ＡＶ策劃（０８４１９）下月十日放榜，今日已偷步升至１０﹒７９％

，報３﹒８元。

個股方面，民生金融（００２４５）今日錄得近６億元大手，早段曾飆近２５％至０﹒３８

元，其後升幅急收窄，收市逆市漲６﹒５６％，收報０﹒３２５元。

泰和小貸（０８２５２）月中曾發盈喜，其於今早高見５﹒１元破頂，但中段急速散水，收

市報３﹒０５元，下跌３４﹒５５％。（ｋｔ）

