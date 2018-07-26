《股金豐采－涂國彬》油金價無大礙，投資者毋過憂

《股金豐采》國際政經形勢，變幻不定。貿易戰也好，央行收水也好，地緣政治也好，其變

化速度，近期所見，有時有點說變就變的味道，投資者無所適從者眾。對於如斯不明朗，一般可

以參考的資產價格中，油價和金價最多人留意。

先說油價。油價本身即受供求各方因素影響。供應方面，美國和伊朗關係受到密切關注，之

前美國總統特朗普力促各國禁止從伊朗進口石油，伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽截斷輸油要道。隨

後，美方又鬆口，將考慮豁免一些國家進口伊朗石油，紓緩了供應擔憂。但是，最近雙方矛盾又

加深，互不相讓。總的來說，雖然特朗普為了中期選舉，多次表示希望壓低油價，但目前油價仍

處於上行通道中，加上美伊矛盾，更是令油價獲得動能。



＊產油變數多難測，油價料區間震盪＊



需求方面，貿易戰對全球經濟增長影響仍有待觀望，但的確令投資者擔憂。倒是最新的美國

原油庫存數據下降，降幅超出預期，且紐約期油集散地庫欣的庫存降至２０１４年底以來最低，

利好油價。

如此一來，紐油雖然從高位回調，但在百日線找到支持，目前有意測試７０美元水平；布蘭

特有也守住百日線，保持在上行趨勢中，短線或能重返７５美元上方。當然，產油國變數多難預

測，油價恐怕目前保持區間震盪。



＊貨策影響較大，加息下金價難大升＊



另一邊廂，同樣備受關注的大宗商品，當然是黃金。金價與美元有高度負相關性，美元從四

月下旬開始加速走高，金價則從１３６０美元的高位回落，跌破多個重要支持位，甚至在上周失

守１２２０美元。不過，隨著近期美元動能減弱，昨日（２５日）甚至跌破５０日線的支持，金

價開始止住跌勢並反彈，但未突破下行趨勢。從近期金價走勢來看，其受到貨幣政策影響，多於

來自地緣政治風險的影響。在加息環境下，金價恐怕短線反彈後，恐怕難見大升，之後仍有下行

空間。

總括而言，觀乎具體的油金價格走勢，不見特別重大的避險意識，但對比起近幾年的走勢，

如今有資產配置上的調度，絕不奇怪，尤其過程中有了新的政經形勢變化，更易觸發獲利回吐或

甚至止蝕的動作，但未見系統性的恐慌，不宜太早杞人憂天。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

