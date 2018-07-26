《鍾之日記》ｆｂ急插，ＱＱ心怯

《鍾之日記》７月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易戰的第二槍即將打響，美國對總值１６０億美元中國商品加徵關稅的聽證會於美國

時間２５日結束，估計今明兩日會有實施日期等消息傳出。在此敏感時刻，今日中午１３時許北

京朝陽區美國駐華大使館外突然傳出巨響，懷疑發生爆炸事件。北京市公安局下午迅速在其官方

微博「平安北京」通報情況，稱是一名２６歲內蒙男子在朝陽區天澤路和安家樓路十字路口，點

燃一疑似爆竹裝置後，發生爆燃，導致其手部受傷，無生命危險。中國外交部亦在例行記者會上

回應，稱是孤立的治安事件，不欲令事件跟中美貿易戰拉上任何關係。



＊港股終止四連升，Ａ場兩連跌＊



香江魚缸今早跟隨外圍造好，重上二萬九，高開１６２點報２９０８３點，但已為全日最高

位。期後受人民幣波動影響，在岸及離岸人民幣齊齊倒跌，一度重回６﹒７９水平，加上騰訊（

００７００）受壓，港股調頭回落，全日收報２８７８１點，跌１３９點，終止四連升。成交近

８１４億主板成交

８１３﹒６８億元少近６％。

滬深股市今早隨人民幣反彈向上，滬綜指今早輕微高開後升幅擴大，最高見過２９１５點，

惟之後跟隨人民幣升幅收窄而轉跌，並失守２９００點大關，午後反覆轉弱，低見２８７５點，

最終收報２８８２﹒２３點，跌０﹒７４％，連跌兩日，深成指跌１﹒１８％，創業板跌

１﹒６１％。人民銀行連續五日暫停逆回購操作，兩市全日成交額進一步回落至３８０２億元人

民幣，較上日減少逾４％。



＊騰訊年內高位回落２１％＊



科技股是今日中港兩市跌市火車頭，除了因為美國重磅股Ｆａｃｅｂｏｏｋ季績差過預期，

股價於盤後交易時段大跌兩成，影響投資氣氛外，相信亦與美國即將打響貿易戰第二槍有關，美

國早前已經揚言，第二批商品主打「中國製造２０２５」等科技產品。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ近日可謂禍不單行，受累收入及用戶人數增長表現令市場失望而股價急瀉

外，其入華的步伐或再受阻，消息指中國當局已撤回ｆａｃｅｂｏｏｋ在杭州成立分公司的註冊

許可。

本港科技股以騰訊為首，惟這隻「股王」近月已風光不再。多間大行先後調低對騰訊的目標

價。其中，看得最淡的要數德銀，該行將騰訊的目標價削減近１２％，至４５２元，並將第二季

手遊業務增長預測，由原先的升６％，改為跌６％。建銀國際同樣看淡第二季業績表現，調低目

標價至４８５元，而大和、野村及瑞信早前均已劈價至４９０－４９６元。

騰訊今早曾經重上３８０元，一度升穿２０天線，但很快已經腳軟，收市跌１﹒３％，報

３７４﹒８元，連失１０天及２０天線。由今年１月底創出的４７５﹒７２元歷史高位計，已累

跌２１％。

其他科技股亦「無運行」，金山軟件（０３８８８）挫近３％，金碟國際（００２６８）跌

２％，早前發盈警料上半年扭盈為虧的中興（００７６３）明日（２７日）放榜，今日率先被質

低４％，手機設備股舜宇光學（０２３８２）跌近２％，日前公布開始量產３Ｄ結構光模組後單

日爆升逾５３％的丘鈦科技（０１４７８）連續兩日回吐，今日再挫逾５％。



＊人行放寬信貸消息未見反應，中資金融股全線偏軟＊



內地放寬信貸的消息不斷，有傳人民銀行將下調部分銀行的宏觀審慎評估（ＭＰＡ）關鍵參

數，以降低銀行資本要求並支持放貸。

惟中資銀行股今早高開後未見有支持，最終全線向下收市，結束四連升，四大行中農行（０

１２８８）表現最差，全日跌１％，收報３﹒８１元；建行（００９３９）及工行（０１３９８

）分別跌０﹒６％及０﹒５％，中行（０３９８８）無起跌，至於早前發盈喜的招行招行（０３

９６８）則跌１﹒１％。

內險股方面，近日銀保監向各地保監局及財險公司下發通知書，要求財險公司對信用保證保

險業務自查，對信保業務中存在的風險進行整治等，並須向銀保監上報自查及整改方案。四大內

險全線跌，新華保險（０１３３６）跌幅最大，全日挫２﹒３％，收報３６﹒４元；太保（０２

６０１）跌０﹒８％，國壽（０２６２８）跌０﹒７％，平保（０２３１８）跌０﹒３％。



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