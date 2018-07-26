《投資心得－潘鐵珊》新保（１３３６）續期拉動保費增長模式初成

《投資心得》新華保險（０１３３６）截至今年三月底為止的第一季業績方面，營收方面錄

得跟去年同比增３﹒５％至４６１﹒６億元，而歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的淨利

潤更達２６﹒２億元，同比大增３８﹒２％，表現相當理想。集團於今年一月至六月期間累計原

保險保費收入為人民幣６７８﹒７億元人民幣，比去年同期增１０﹒８％；而集團經初步測算，

更預計今年一月至六月實現歸屬於母公司股東的淨利潤，和上年同期相比更將增加８０％左右。

集團順利推進轉型發展戰略，業務結構亦有顯著優化。保費結構方面，去年的續期佔總保費

的比例由提升１３個百分點至７１％，首年期交佔新單的比例亦由５０％提升至８７％；年期及

產品結構方面，亦朝十年期及以上期交業務及健康險方面遞增。集團過去用了兩年時間甩掉躉交

業務包袱，聚焦期交尤其是長期期交業務，已初步形成了續期拉動的保費增長模式，使其可持續

發展能力顯著增強。



＊可考慮於現價買入，上望４２元＊



作為核心競爭優勢，健全的制度及管理體系亦相當重要。去年集團對全系統組織架構、管理

制度進行了全面梳理和完善，對規範管理、持續發展奠定了堅實基礎。而集團亦已致力完善風險

防控，並建立全面的風險管理體系。借助現代化信息技術手段，並採用內部巡視等方式，及時發

現、識別及預防風險隱患，並及時化解和高效處理。目前集團風險管理工作的重點已經由事後查

處為主轉向事前預防為主。透過減少相關風險，能提高集團的信用度，為中長線發展做好準備。

可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄４２，跌穿ＨＫ＄３０止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘

鐵珊》（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

