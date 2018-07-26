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即市新聞

26/07/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》新保（１３３６）續期拉動保費增長模式初成

　　《投資心得》新華保險（０１３３６）截至今年三月底為止的第一季業績方面，營收方面錄
得跟去年同比增３﹒５％至４６１﹒６億元，而歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的淨利
潤更達２６﹒２億元，同比大增３８﹒２％，表現相當理想。集團於今年一月至六月期間累計原
保險保費收入為人民幣６７８﹒７億元人民幣，比去年同期增１０﹒８％；而集團經初步測算，
更預計今年一月至六月實現歸屬於母公司股東的淨利潤，和上年同期相比更將增加８０％左右。
　　集團順利推進轉型發展戰略，業務結構亦有顯著優化。保費結構方面，去年的續期佔總保費
的比例由提升１３個百分點至７１％，首年期交佔新單的比例亦由５０％提升至８７％；年期及
產品結構方面，亦朝十年期及以上期交業務及健康險方面遞增。集團過去用了兩年時間甩掉躉交
業務包袱，聚焦期交尤其是長期期交業務，已初步形成了續期拉動的保費增長模式，使其可持續
發展能力顯著增強。

＊可考慮於現價買入，上望４２元＊

　　作為核心競爭優勢，健全的制度及管理體系亦相當重要。去年集團對全系統組織架構、管理
制度進行了全面梳理和完善，對規範管理、持續發展奠定了堅實基礎。而集團亦已致力完善風險
防控，並建立全面的風險管理體系。借助現代化信息技術手段，並採用內部巡視等方式，及時發
現、識別及預防風險隱患，並及時化解和高效處理。目前集團風險管理工作的重點已經由事後查
處為主轉向事前預防為主。透過減少相關風險，能提高集團的信用度，為中長線發展做好準備。
可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄４２，跌穿ＨＫ＄３０止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘
鐵珊》（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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