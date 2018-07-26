《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》中央穩增長，恒指２８０００現初步支持

《Ｂｅｎ哥思路》Ａ股近日回穩，主要受惠於一系列利好利息刺激。國務院總理李克強於國

務院常務會議中表示要部署更好發揮財政金融政策作用，支持擴內需調結構，促進實體經濟發展

，並加快今年１﹒３５萬億元人民幣地方政府專項債券發行和使用進度，以推進基礎項目建設，

提振整體投資情緒。

而中國銀保監會近日亦公布資管新規的實施細則，包括有條件允許公募資金投資非標準產品

、降低公募理財產品入場門檻、增加基金估值入帳的彈性等。料對內銀的資金募集能力及擴大理

財業務的客戶範圍等多方面均有正面影響，有利行業健康發展。

此外，人行於本周初開展金額達５０２０億元的中期借貸便利（ＭＬＦ），為自２０１４年

設立ＭＬＦ以來的新高，再配合上周指導ＭＬＦ掛鈎銀行投資中低等級債券，料可紓緩資金流動

性趨緊的問題。

不過，貨幣政策偏向寬鬆，不利人民幣匯價表現。展望未來，雖然近期人民幣匯價偏軟，但

國內走資情況似沒有惡化，人民幣走弱，短期對中國似乎利多於弊，料中央干預的積極性應該不

會太高，人民幣弱勢短期暫難扭轉。



＊特朗普破傳統，添加息不明朗因素＊



中美貿易戰持續升溫，特朗普指出已準備好對總值５０００億美元的中國進口商品加徵關稅

。同時他在接受媒體訪問時稱，聯儲局加息及強美元均對美國不利。雖然白宮發言人之後強調特

朗普並非希望影響聯儲局的決策過程，但特朗普已打破過去白宮尊重聯儲局的獨立性及避談貨幣

政策的傳統，為日後的加息步伐加添不明朗因素。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾表示目前的減債計劃運作暢順，暗示縮表步伐不變，而根據聯

儲局最新褐皮書指出，美國勞動市場緊張，技術工人短缺。雖然工資上調壓力暫時仍溫和，聯儲

局目前沒有明顯壓力加快加息步伐。不過，美國失業率已跌至偏低水平，再加上關稅可能加速物

價上升，投資者須留意美國未來通脹會否有加快跡象。

美股持續強勢，主要是受季度業績優於預期所支持。另一方面，鮑威爾對美國未來經濟增長

前景，維持樂觀態度；此外，聯儲局亦無意加快加息步伐，為美股帶來支持。不過，企業對未來

的展望，普遍認為匯率因素以及成本上升，將是短期主要的不明朗因素。此外，美國８月底將對

２０００億美元中國貨品實施關稅的提案，舉行公聽會。再加上美國威脅向歐盟進口汽車及零件

加徵關稅，貿易戰風險仍然高企。美股８月能否繼續保持強勢，值得注視。



＊油價短期料６５－７８美元內上落＊



油價近日扭轉升勢，一度由高位下跌超過１０％，主要是由於沙地、俄羅斯等國６月開始增

產，令油組減產的執行率由５月的１４７％下降至６月的１２０％，令原油供應增加。此外，美

國容許某些國家不需要立即全面停止進口伊朗石油，以減低對國際油市的影響，亦不利於油價。

事實上，特朗普在國會中期選舉之前，需要取悅選民；因此，近期頻頻對高企的油價施壓。預期

油價短期將於６５－７８美元幅度內上落。



＊Ａ股累積跌幅較大，短線上望三千＊



國內公布第２季經濟數據，ＧＤＰ按年增長６﹒７％，符合預期。其中，６月份固定資產投

資增速只有６％，而消費增長回升至９％。另一方面，６月份信貸數據，顯示表外融資大幅減少

。近日Ａ股回暖，主要受惠市場憧憬人行調整貨幣政策至偏向寬鬆，以及中央或推出政策以推動

國家經濟發展所帶動。雖然中美貿易戰未見好轉，不過中央有意以財政及貨幣政策等穩定經濟增

長，加上Ａ股累積跌幅較大，短線具反彈空間，上望３０００點。



＊中期業績期將至，成港股未來焦點＊



港股方面，目前恆指於２８０００點找到初步支持，而上市公司將開始公布其中期業績，將

是市場未來的焦點。走勢上，恆指出現技術反彈，加上受惠Ａ股回穩，料可帶動港股表現，２９

０００點為初部阻力位。近期手機設備股受壓，部分是由於業績欠佳，部分則受沽空機構負面評

論所拖累。事實上，受惠於手機升級需求，手機設備股２０１７年股價和估值大幅上升。然而，

國內手機銷售第一季按年下跌，加上行業毛利率降低，令手機配件企業股價受壓。雖然股價今年

調整幅度較大，估值現水平吸引力仍然不大。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》





鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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