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即市新聞

26/07/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股若想再上衝，必須續穩守十天及廿天線

　　《思前想後》中美之貿易戰正愈演愈烈，美國總統特朗普公布將徵收中國入口貨關稅至
５０００億美元，意味著所有中國出口到美國之貨品均需繳付關稅。惟貿易戰雖繼續升溫，但市
場之反應卻相當冷靜。不但未見有明顯拋售，在回補買盤追捧下，中港股市均出現快速反彈。單
從技術上看，中港兩地股市確於年內下跌不少矣，故咋看超賣下，該已具一定反彈條件，只是欠
缺藥引而已。由於中國出口到美國之全年貨值為５０００億美元，即已到極限。美國即使再提高
征貸額亦無意義。故市場亦不會再為此擔憂，反之，如中美雙方能展開談判的話，則事件可望續
步緩和，故股市先作反應乃正常現象，況且，經過逾半年之反覆尋底後，中港兩地股市實已累積
不少跌幅，故祗要暫無新一輪之利淡因素或消息出現，在技術超賣下，兩地股市略作回升乃意料
中事，在人心仍較保守下，任何技術性之回升均屬反彈市而已。


＊續看好Ａ股短期後市，惟不需全身投入＊

　　先看Ａ股，上證指數自今年１月２９日高位３５８７點開始之中期回調，至７月６日低位
２６９１點止計，在半年內，累積之跌幅已達８９６點或２５％，以跌幅計實不算少，故祗要買
盤稍作主動，市勢已可作較明顯之回升。單從技術上看，以上指之中期跌幅為８９６點計，如反
彈跌幅之三份一，則首個上望目標該為２９１７點，惟如反彈跌幅之二份之一，則上證指數更可
望進一步上試３１３９點。當然，一日中美貿易糾紛仍未明朗前，任何回升之勢頭均只屬技術性
而已，況且，內地網貸平台不斷爆破，事態如處理不好，最終定會波及整體經濟，故在續看好Ａ
股短期後市之餘，惟亦不需全身投入。

＊技術超賣下反彈仍正常＊

　　再看港股，恆指自今年１月２９日高位３３４８４點開始之中期調整，至７月２０日低位
２７７４５點止計，在半年內，大市累積之跌幅已達５７３９點，論跌幅實已不算少，故在技術
超賣下出現反彈乃正常現象。如大市能反彈跌幅之三份一，首個上望目標該為２９６５８點，惟
如大市能進一步反彈跌幅之二份已，則上望目標將為３０６１４點。當然，首要的條件是恆指必
須續穩守於１０天線（約在２８３８９點）及２０天線（約在２８４３３點）之上，因只要大市
能續穩守於上述兩組平均移動線之上，形勢當有利於再候機上試２５０天線（約在２９５２５點
），５０天線（約在２９７０２點）及１００天線（約在３０１７１點），另外，成交金額亦頗
關鍵，因任何升勢均需由資金去推動，一個欠缺動力支持之升勢，升勢定必漸受規限。
《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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