《中國要聞》北京公安通報美使館外爆炸：內蒙男子點燃爆竹裝置傷

《經濟通通訊社２６日專訊》北京朝陽區美國駐華大使館外，今日中午傳出巨響，懷疑發生

爆炸。

據北京市公安局官方微博「平安北京」表示，今日１３時許，一男子在朝陽區天澤路和安家

樓路十字路口，點燃一疑似爆竹裝置後，發生爆燃，導致其手部受傷，無生命危險。

北京公安指，附近巡邏民警迅速開展處置，將該男子控制並送醫治療，現場無其他人員受傷

。經查，該男子姜某某，２６歲，內蒙古通遼人。目前警方正在進一步工作中。

現場消息指，目前附近交通已回復正常，大使館亦已恢復辦理簽證服務。（ｂｉ）

