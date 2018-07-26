【聚焦人幣】美歐貿易緩和，人幣即期開市大升３８７點穿６﹒７４

《經濟通通訊社２６日專訊》美國與歐盟達成協議，避免貿易戰開打，推低美元向下。人民

幣兌一美元中間價今報６﹒７６６２，較上個交易日大升３７８點子，升幅創７月５日以來最大

，終止兩連跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３８７點子，報６﹒７３９７，上個交易日（

２５日）即期匯率收盤報６﹒７７８４。

離岸人民幣（ＣＮＨ）隔晚已經向上，上日收市大升５３３點子，報６﹒７５４０，目前繼

續轉強，在６﹒７４水平徘徊，升近１００點子。（ｋｌ）

