《陸言堂－陳永陸》美國歐盟達成貿易共識，中國只好單獨應戰！

《陸言堂》美股昨晚（２５日）顯著上升，其中納指更創歷史新高，主要原因是美國與歐盟

就貿易問題達成了共識，不過此消息卻未來利好中港股市的氣氛，Ａ股及港股今日（２６日）都

出現明顯的壓力。

或者美股收市後，Ｆａｃｅｂｏｏｋ的業績不如理想，股價在收市後的場外市場急跌，影響

了投資者的情緒，尤其是今日騰訊（００７００）的股價出現明顯的壓力，應該是受到

Ｆａｃｅｂｏｏｋ的影響，同時亦影響了恆指的表現。



＊中國未能成功拉攏歐盟抗美＊



不過，另一個要留意的因素，乃是美國與歐盟達成共識，對中國而言，可能是利淡的因素，

因為過去數星期，中國一直希望拉攏歐盟，在貿易問題上一同對抗美國，可是現在的結果是歐盟

最終仍然「傾向」了美國，這或令中國要「單獨」面對美國，而更重要是美國總統特朗普可能會

有更多的精力，與中國打持久的貿易戰。

當然，情況亦可能不致如此悲觀，因為特朗普現在正面對美國內部對他在處理俄羅斯問題上

的質疑，同時是否有「通俄門」的問題，亦是美國不斷向特朗普質疑的地方，這亦可能是美國突

然與歐盟在貿易問題上，達成共識的原因。如果真的如此，那麼中美的貿易問題，亦並不一定是

「死局」。



＊中國似開始全面準備貿易戰＊



不過，另一個要考慮的因素是，美國與歐盟的問題可以解決，乃是文化及理念較為接近，同

時這個因素亦導致中國無法成功拉攏歐盟，而更重要是歐盟與中國之間的矛盾，遠較美國與中國

為少，故此中國要與美國達成共識，其實遠較大家想像為難，所以美、歐達成共識，的確應該從

負面的角度去想。

幸好的是中國似乎已開始有全面的準備，當中包括透過人行的政策，去支持企業不受貿易戰

的影響，這相信會對中港股市短期帶來支持，當然中期而言，救市行動一定有後遺症，但相信市

場會較為介意短期的效果，至於長期的問題，大家或會暫時置之不理。

《獨立股評人 陳永陸》

