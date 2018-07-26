《ＥＴＦ導航－陸頴詩》美通脹升溫對貨幣政策的影響

《ＥＴＦ導航》中美貿易戰持續升溫，或會推高美國從中國及其他國家進口貨品的價格。此

外，美國工資增長超出預期，政府削減聯邦稅率並增加支出，對價格難免帶來上升壓力，令不少

通脹鷹派人士愈見擔憂。

從一系列廣泛指標來看，通脹的確在走高。此等指標包括聯儲局非常重視的個人消費支出價

格指數，該指數繼續向上並觸及聯儲局的２％目標水平。自２０１２年聯儲局對通脹制定明確的

目標以來，該指數只有在很少及很短的時間內達到此水平。然而，走高與處於高水平，並不盡相

同。



＊通脹未見響起警號＊



領航在年初發表的２０１８年經濟及市場展望中，我們認為通脹出乎預期，為導致現狀難以

維持的最大風險。當全球８０％的主要經濟體處於全面就業狀態，而商品價格似乎從近期低位反

彈，全球經濟增長更趨於同步。最終的結果是，通脹在很多國家出現周期性上升的可能性增加，

但市場價格暫未反映這個因素。

我們認為，美國出現通脹超出預期的風險顯著。由於美國的商業周期較其他已發展國家走得

更前，這並不足為奇。雖然其他國家的央行正朝著同樣的方向進發，即撤出量化寬鬆措施，但它

們在通脹及緊縮周期方面，處於明顯不同的階段。



＊周期與趨勢不應混為一談＊



根據領航環球首席經濟學家Ｊｏｅ Ｄａｖｉｓ指出，即使美國通脹周期性上漲，暫時超過

２％，也未必會造成恐慌性的損害，即是美元的購買力下降或長期利率逼切上升，而可能影響已

相對高企的股票及其他資產的價格。

長遠而言，相對歷史水平來說，我們對美國經濟增長及通脹前景維持審慎，聯儲局也如此預

期。根據領航的研究顯示，勞動力不斷萎縮、技術創新及全球化不斷擴大等長期趨勢，將繼續影

響未來數年的價格水平。然而，這些預測未見響起通脹警號。



＊央行政策料更為強硬但非進取＊



我們的經濟師團隊預期，９月份聯儲局將會加息。由於就業數據持續強勁，年底前再加息的

機會相應增加，令全年計合共加息料４次。至於２０１９年，則料加息兩次，及至聯邦基金利率

升至接近３％後便稍作暫停，到２０２０年甚或減息。

領航對２０１８年的整體看法是，通脹料會出乎預期，但非呈現通脹恐慌。央行政策料將更

為強硬，但不會過於進取。不管市場變化如何，並無改變我們對市場的長期展望。

我們繼續鼓勵投資者，保持長線投資紀律，並作全球多元化投資、持有合理回報預期及低成

本投資策略。《領航投資香港亞洲零售及中介業務董事總經理 陸頴詩》

