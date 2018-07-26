電能（０００６）中期盈利４１億元，升２％，派中期息０﹒７７元

《經濟通通訊社２６日專訊》電能（００００６）公布６月底止中期業績，純利４１﹒２億

元，升２％，盈利上升因ＤＵＥＴ作出首次貢獻，每股盈利為１﹒９３元，建議派中期息０﹒７

７元，按年持平。

期內收入升至７﹒６９億元，按年升２２％。去年集團派特息７﹒５元，集團派三次特息後

，財政狀況仍強健，未來留意合適投資機會。（ｃｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

