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26/07/2018 16:53

長建：持有９６億元現金，正探討多個具潛力收購方案

　　《經濟通通訊社２６日專訊》長江基建（０１０３８）公布，截至今年６月３０日止上半年
度錄得未經審核股東應佔溢利５９﹒４億元，較去年同期增加５％。若撇除去年上半年度英國及
澳洲之若干一次性收益帳項，集團今年的中期基礎溢利應較去年同期錄得雙位比率的增長。
　　期內，長建積極合併與整合新增收購項目，透過於去年收購之ＤＵＥＴ、Ｒｅｌｉａｎｃｅ
Ｈｏｍｅ　Ｃｏｍｆｏｒｔ及ｉｓｔａ，集團來自澳洲、北美洲與歐洲市場之收益貢獻均有所提
升。
　　英國業務今年中期溢利貢獻為２９﹒３億元，按年升０﹒３％。於去年上半年度，集團因獲
年前一次性調整及資本減免賠償令溢利有所增加。如撇除該等一次性帳項，來自英國的今年中期
溢利貢獻將可錄９％增幅。
　　澳洲業務的溢利貢獻為１１﹒５億元，按年升３７％。如不計入於去年獲發放之一次性責任
賠償，澳洲業務之溢利貢獻將可錄得更大升幅。

＊集團現正探討多個具潛力收購方案＊

　　今年上半年度，ＤＵＥＴ為集團提供全期六個月之溢利貢獻。該公司業務包括配電、輸氣及
配氣，以及為偏遠地區客戶提供發電方案。該等業務已成功整合於集團現有之澳洲業務組合。
　　主席林澤鉅表示，今年６月３０日，集團持有９６億港元現金，負債淨額對總資本淨額比率
為１５﹒２％。集團於去年展現收購動力，相繼購入ＤＵＥＴ、Ｒｅｌｉａｎｃｅ　Ｈｏｍｅ
Ｃｏｍｆｏｒｔ及ｉｓｔａ。
　　集團現正探討多個具潛力之收購方案，當中包括一個位於澳洲的大型項目。（ｋｙ）

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