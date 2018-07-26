【ＩＰＯ反應】消息指歌禮製藥（０１６７２）中間定價１４元

《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指出，首隻未有盈利的生物科技公司歌禮製藥

（０１６７２），每股定價１４元，為招股價範圍１２元至１６元中間位，發２﹒２４億股，集

資約３１億元。

該股將於下月１日在主板掛牌。（ｅｃ）

