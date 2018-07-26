《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指出，首隻未有盈利的生物科技公司歌禮製藥
（０１６７２），每股定價１４元，為招股價範圍１２元至１６元中間位，發２﹒２４億股，集
資約３１億元。
該股將於下月１日在主板掛牌。（ｅｃ）
26/07/2018 11:37
【ＩＰＯ反應】消息指歌禮製藥（０１６７２）中間定價１４元
《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指出，首隻未有盈利的生物科技公司歌禮製藥
（０１６７２），每股定價１４元，為招股價範圍１２元至１６元中間位，發２﹒２４億股，集
資約３１億元。
該股將於下月１日在主板掛牌。（ｅｃ）
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