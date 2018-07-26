《日入而息》ｆｂ狂瀉，騰訊股價軟，港股終止四連升

《今天重點》﹡商經局表示以行政方法分配５Ｇ服務頻譜，將節省競投時間及成本

﹡通訊局表示建議明年４月起將２６吉赫及２８吉赫頻帶編配予流動服務；續

開發適用頻譜，歡迎ＭＶＮＯ營辦商申請５Ｇ服務

﹡ｆｂ上季收入遜預期兼料增幅將放緩，股價盤後插兩成



《即日市況》﹡港股終止四連升，高開低收１３９點報２８７８１，成交近８１４億



《深滬股市》﹡滬指兩連跌，收跌０﹒７％失二千九，科技保險股領跌



《美元匯價》﹡歐美貿易上取得共識，博美元回調可低吸歐元；歐元最新報１﹒１７０９╱

１３，日圓最新報１１０﹒８３╱８４



《公司業績》﹡ＩＭＡＸ中國（０１９７０）中期純利增２４％，每塊銀幕票房收入跌

１２％

﹡和記電訊（００２１５）中期少賺３８﹒９％，中期息降至３﹒１仙

﹡康健國際（０３８８６）料上半年錄得減值虧損撥回

﹡電能（００００６）中期盈利４１億元，升２％，派中期息０﹒７７元

﹡長建（０１０３８）中期純利升５％至５９﹒４２億元，派中期息微升至

０﹒６８元

﹡中國銀河（０６８８１）初步料上半年純利跌３７％至１３億元人民幣



《公司資訊》﹡太和控股（００７１８）遭廉署調查九年前一項交易，今早復牌

﹡和電香港（００２１５）古星輝將接任行政總裁，胡超文調任３印尼行政總

裁

﹡林達（０１０４１）發新股收購中美洲伯利茲土地發展度假村

﹡保誠（０２３７８）旗下瀚亞初步收購泰國資產管理公司６５％股權

﹡建溢集團（００６３８）斥３０００萬元增持加工玻璃公司權益

﹡域高（０１６２１）４９００萬元購荃灣工廈貨倉

﹡康達環保（０６１３６）出售污水處理項目套現約２﹒３億元人民幣

﹡新天地產（００７６０）附屬收購江西鷹潭物流園土地，涉資１０００萬元

人民幣

﹡恆地（０００１２）下周強拍紅磡舊樓，底價１４﹒４５億元

﹡小米（０１８１０）雷軍稱小米８透明探索版７月３０日晚上開賣

﹡福晟（００６２７）９﹒５億元人民幣購湖南長沙商住綜合項目

﹡鄭家純現身周大福（０１９２９）股東會，再重申「身體幾好」

﹡權威金融（００３９７）對冼國林入稟狀提出質疑

﹡數碼通（００３１５）違反流動電話號碼轉攜規定遭通訊局警告

﹡長建（０１０３８）持有９６億元現金，正探討多個具潛力收購方案

﹡香港電訊（０６８２３）終於看見政府朝５Ｇ發展正確方向前行；王維基稱

年底前推出網上保險服務，努力改善機械運輸工具減成本

﹡哈薩克礦業（００８４７）首六月銅產量按年增１８％，下周三撤回上市

﹡中國寶豐（０３９６６）主席黨彥寶獲解除質押２﹒５３億股股份

﹡２１世紀教育（０１５９８）與中國科學院心理研究所簽訂合作協議



《國企紅籌》﹡大唐發電（００９９１）上半年發電量升逾４４％

﹡中鐵建中標四川高速公路ＢＯＴ項目涉資９０億元人民幣

﹡五礦資源（０１２０８）遭秘魯居民索償４﹒５億美元

﹡天業節水（００８４０）收購相關業務共涉資７３６萬元人民幣

﹡海螺水泥（００９１４）三條熟料生產線已陸續恢復生產

﹡越秀交通（０１０５２）６月廣州北二環高速路費收入按年跌１﹒３％



《神州民企》﹡同仁堂科技（０１６６６）附屬成都生產車間獲ＧＭＰ證書



《中國要聞》﹡北京住建委表示商辦類房產項目調控不放鬆

﹡官媒表示嚴格把房住不炒落到實處，對投機行為保持高壓

﹡北京公安通報美使館外爆炸：內蒙男子點燃爆竹裝置傷

﹡外交部回應美駐華大使館外發生爆燃：孤立的治安事件

﹡民航局表示尚有４家美國的航空公司未完整完成整改內容

﹡重慶開設獨角獸培育儲備庫，去年研發經費近３６５億

﹡瑞穗證券原首席經濟學家沈建光出任京東金融副總裁

﹡鄭商所開展「保險＋期貨」縣域全覆蓋試點建設

﹡發改委表示對招商局等５家企業境外發債予以備案登記

﹡人行表示６月銀行結構性存款規模按月回落，為年內首次；人行逆回購五連

停，今日淨回籠７００億元

﹡上海華信債權人入稟高等法院，要求華信系子公司停業

﹡協會表示上半年光伏組件產量增２４％，惟多家企業虧損

﹡華為次季在華市場份額達２７％居首，小米排第四

﹡必康股份公司債突遭狙擊，債價挫２８％觸發臨時停牌

﹡上海未來五年要引導５萬人成功創業；上海年內將出台１９項配套政策振興

鄉村；上海爭取谷歌無人駕駛等一批重大項目落滬

﹡中共上海市委會議於７月底召開，審議機構改革方案

﹡應勇稱上半年經濟運行呈現高質量發展勢頭

﹡吉林省食藥監局原局長崔洪海涉受賄被提起公訴

﹡國家藥監局表示長生生物編造生產及產品檢驗記錄

﹡中國商務部表示高通和恩智浦的交易涉及反壟斷

﹡世貿總幹事表示貿易緊張局勢威脅全球經濟增長

﹡商務部表示中美雙方並沒就重啟談判接觸；汽車零件屬典型民用產品，美調

查缺正當理由；目前正在進行１３個自貿區談判

﹡ＳＷＩＦＴ表示６月人幣全球交易使用量降至１﹒８１％

﹡劉鶴任國企改革領導小組組長，肖亞慶兼任辦公室主任

﹡高力國際表示貨幣政策趨寬不會青睞房地產；高力國際料下半年上海核心區

寫字樓租金升０﹒５％；高力國際料下半年上海零售物業租金環比降

３﹒５％

﹡交通部表示上半年交通固定資產投資１﹒３萬億元人民幣

﹡長城資管表示４家戰略投資者擬注資１２１億元；已實施６個市場化債轉股

項目，包括中鐵；全年計劃新增出資１２００億收購不良資產

﹡報道指中保協擬要求財險公司簽署產品自律公約

﹡習近平稱中巴要促進貿易自由化，推動貿易高質量增長

﹡黑龍江省逾時發放養老金，官方稱正調整養老金漲幅

﹡恩智浦稱高通提出終止收購，將支付２０億美元分手費



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％報１１０１０﹒６１點，逾一個月高



《其他消息》﹡林鄭月娥稱香港經濟或受貿易戰影響，但相信仍有良好表現

﹡張炳良指問責制令社會一遇事就要官員「人頭落地」

﹡黃偉綸談警察非個個好人，警員佐級協會批評言論不當

﹡本港６月出口貨值按年升３﹒３％，低於預期

﹡通訊局否決絲路衛視非本地電視牌照申請

﹡金管局表示２８％受訪中小企認為第二季銀行貸款批核取態較前困難；金管

局將銀行風險承擔限度新規實施時間延至明年７月１日

﹡西隧和三號幹線將維持現有實際收費水平

﹡ＩＣＯ來勢洶洶，ＳｍａｒｔＵｐ積極研究發行代幣

﹡鄔潤輝稱投身藍海孵化區塊鏈項目，認同市場炒作投資並存

﹡港珠澳大橋石屎測試造假案，首被告被判囚３２個月

﹡香港將為亞投行項目準備專項基金提供１０００萬美元

﹡澳洲會計師公會表示近半香港專業人士五年內或拓區內業務

﹡深股通全日流出５﹒６７億元；滬股通全日用１１﹒１３億元

﹡調查指七成市民料樓價一年內升，７３％指置業時機差；五成家長在子女畢

業後予財政支持，仔女冀父母幫贏在起跑線；調查發現近兩成受訪青年不打

算生育子女，指主要阻礙為經濟開支

﹡青協青年創研庫倡政府借鑑星國為港人提供生育津貼紓緩人口老化

﹡Ｖｉｓａ表示２２％港人曾在海外使用感應式流動支付，居全球首位

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