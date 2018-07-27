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即市新聞

27/07/2018 08:02

《日出而作》ｆｂ急跌納指挫１％，道指再升１１２點，亞馬遜績佳

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５５２７．０７　　升　１１２．９７點╱０．４４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８３７．４４　　跌　　　８．６３點╱０．３０％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８５２．１８　　跌　　８０．０５點╱１．０１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６６３．１７　　升　　　４．９１點╱０．０６％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８０９．２３　　升　２２９．９０點╱１．８３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４８０．５５　　升　　５４．１４點╱１．００％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．１８，歐元兌美元１．１６４６
　
　　《最新資訊》﹡亞馬遜第二季淨利勝預期，按年增近１２倍
　　　　　　　　﹡訪京晤亞投行行長，林鄭盼港能作貢獻
　　　　　　　　﹡大圍顯徑邨膺公屋王，全港首破６００萬元
　　　　　　　　﹡公私營房屋供應，新比例料年底公布
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）４﹒１８億元，強拍石硤尾舊樓
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）旗下天璽４單位，將加價逾四成，下周推
　　　　　　　　﹡新盤現貨提速，沙田尚珩洋房短期推
　　　　　　　　﹡黎汝遠復出，４８５萬元購北角麗宮高層
　　　　　　　　﹡ｆｂ挫１９％納指跌１％道指漲１１２點，美債息升
　　　　　　　　﹡歐元創１個月最大單日跌幅，歐央行未定收水時間表
　　　　　　　　﹡市場監管總局對高通棄購恩智浦遺憾，惟審查延至十月
　　　　　　　　﹡美銀中心全層連三車位，以７億元易手
　　　　　　　　﹡隆基泰和（０１２８１）收購供熱及製冷運營商，總代價約６０００萬
　　　　　　　　﹡寰宇國際（０１０４６）今早停牌，待發併購消息
　
　　《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）重申美國禁令已獲解除
　
　　《中國要聞》﹡ＩＭＦ預計中國今年經濟增速略降至６﹒６％
　　　　　　　　﹡劉鶴主持國企改革小組首次會議強調分層分類推進混改
　　　　　　　　﹡國企改革會議傳遞四大信號，國企混改和重組加速

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