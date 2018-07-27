《日出而作》ｆｂ急跌納指挫１％，道指再升１１２點，亞馬遜績佳

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５５２７．０７ 升 １１２．９７點╱０．４４％

標普５００ ２８３７．４４ 跌 ８．６３點╱０．３０％

納斯達克 ７８５２．１８ 跌 ８０．０５點╱１．０１％

倫敦富時１００ ７６６３．１７ 升 ４．９１點╱０．０６％

法蘭克福ＤＡＸ １２８０９．２３ 升 ２２９．９０點╱１．８３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４８０．５５ 升 ５４．１４點╱１．００％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．１８，歐元兌美元１．１６４６



《最新資訊》﹡亞馬遜第二季淨利勝預期，按年增近１２倍

﹡訪京晤亞投行行長，林鄭盼港能作貢獻

﹡大圍顯徑邨膺公屋王，全港首破６００萬元

﹡公私營房屋供應，新比例料年底公布

﹡恆地（０００１２）４﹒１８億元，強拍石硤尾舊樓

﹡新地（０００１６）旗下天璽４單位，將加價逾四成，下周推

﹡新盤現貨提速，沙田尚珩洋房短期推

﹡黎汝遠復出，４８５萬元購北角麗宮高層

﹡ｆｂ挫１９％納指跌１％道指漲１１２點，美債息升

﹡歐元創１個月最大單日跌幅，歐央行未定收水時間表

﹡市場監管總局對高通棄購恩智浦遺憾，惟審查延至十月

﹡美銀中心全層連三車位，以７億元易手

﹡隆基泰和（０１２８１）收購供熱及製冷運營商，總代價約６０００萬

﹡寰宇國際（０１０４６）今早停牌，待發併購消息



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）重申美國禁令已獲解除



《中國要聞》﹡ＩＭＦ預計中國今年經濟增速略降至６﹒６％

﹡劉鶴主持國企改革小組首次會議強調分層分類推進混改

﹡國企改革會議傳遞四大信號，國企混改和重組加速

