《匯市走勢》歐元創１個月最大單日跌幅，歐央行未定收水時間表

《經濟通通訊社２７日專訊》歐洲央行議息後沒有調整貨幣政策正常化的時間表，歐元創１

個月最大跌幅，收報１﹒１６４１跌０﹒７４％。英鎊兌美元報１﹒３１０７，軟０﹒６１，此

前歐盟拒絕了英國脫歐計劃中的關鍵部分。

美國６月份核心資本財訂單增長０﹒６％，升幅超過市場預期的０﹒４％。美元指數報

０﹒４％，報９４﹒７６５。美元兌日圓升０﹒２３％報１１１﹒２２日圓，美元兌加元收報

１﹒３０７１，上升０﹒２１％；紐元兌美元軟０﹒７８％收０﹒６７８２；而澳元兌美元更跌

１﹒０３％報０﹒７３７６。（ｅｃ）

