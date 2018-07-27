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即市新聞

27/07/2018 08:15

《匯市走勢》歐元創１個月最大單日跌幅，歐央行未定收水時間表

　　《經濟通通訊社２７日專訊》歐洲央行議息後沒有調整貨幣政策正常化的時間表，歐元創１
個月最大跌幅，收報１﹒１６４１跌０﹒７４％。英鎊兌美元報１﹒３１０７，軟０﹒６１，此
前歐盟拒絕了英國脫歐計劃中的關鍵部分。
　　美國６月份核心資本財訂單增長０﹒６％，升幅超過市場預期的０﹒４％。美元指數報
０﹒４％，報９４﹒７６５。美元兌日圓升０﹒２３％報１１１﹒２２日圓，美元兌加元收報
１﹒３０７１，上升０﹒２１％；紐元兌美元軟０﹒７８％收０﹒６７８２；而澳元兌美元更跌
１﹒０３％報０﹒７３７６。（ｅｃ）

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