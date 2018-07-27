《盤前攻略》人民幣短線弱勢未改，港股維持在二萬八至二萬九上落

《經濟通通訊社２７日專訊》隨著美歐達成貿易協議，帶動道指連升三日，隔晚（２６日）

收報２５５２７點，升１１２點。標指軟８點，報２８３７點。不過，科技股急挫，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ急瀉１９％，亞馬遜亦跌３％，拖累納指跌８０點或１％，收報７８５２點。

歐股繼續受惠歐美貿易摩擦降溫，英法德三大指數升幅介乎４點至２２９點。



＊美國日內公布第二季ＧＤＰ，美匯有望再破９５關＊



恆指夜期收報２８７００點，跌４３點，低水８１點。

港股ＡＤＲ比例指數跌２１點，報２８７６０點。預託證券造價個別發展，騰訊軟

０﹒３３％，折合港元報３７３﹒５５元。匯控升０﹒８７％，折合港元報７５﹒４元。中移動

升０﹒１９％，折合港元報６９﹒８３元。港交所跌０﹒６６％，折合港元報２３５﹒８２元。

工行走低０﹒６２％，折合港元報５﹒７８元。中石油跌０﹒３８％，折合港元報５﹒８元。

歐央行昨日一如預期維持息率不變，但同時未有定出收水時間表，拖累歐元應聲下挫兼創一

個月以來最大單日跌幅，美匯指數昨日亦因此急彈０﹒５９％，收報９４﹒７８５，料人民幣今

日亦會相當波動，料早段會大幅低開。另一方面，美國將於今日公布第二季國內生產總值

（ＧＤＰ）及消費支出數據，目前券商對美國經濟表現看法相當樂觀，大部分均預測環比增幅可

錄得逾４％，彭博綜合經濟學家的預測值為４﹒２％，美匯指數大有機會再次突破９５關，意味

人民幣弱勢難改。



＊歐美貿易爭端緩和美對農民補貼，中美貿戰未降溫＊



美國與歐盟的貿易爭端暫時得到解決，而新一輪的北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）會於今日在

華盛頓舉行，若美國、加拿大及墨西哥三方達成進一步的貿易協議，特朗普恐怕會加大威迫中國

，對中國進口商品徵收更多關稅，亦因而成為市場潛在不穩的主要因素。此外，為報復中國對美

國進口大豆徵收關稅，美國共和民主兩黨達成一致對農業提供１２０億美元的補貼，顯示中美貿

易戰難有降溫跡象，繼而影響中港股市表現。

港股方面，近日成交普遍淡靜，加上中國整體經濟增長仍處於下行狀態，加上債務危機未有

降溫跡象，在整體環境未變及貿易戰陰霾持續籠罩下，人民幣難言會出現大幅反彈空間，因此港

股不會有太大突破，預期會維持２８０００至２９０００的上落格局。（ｔｔ）

